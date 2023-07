Teatre Nu renuncia a la gestió de l’escola municipal de teatre La Tarima

Després de disset anys al capdavant de l’escola municipal de teatre La tarima, el Teatre Nu ha decidit no continuar gestionant aquest projecte.

Els motius de la seva renúncia són diversos. En primer lloc, des de la companyia anoienca lamenten que el preu hora dels professionals no s’ha vist incrementat en els darrers tretze anys. Malgrat l’augment del cost de vida, el pressupost de la Tarima no s’ha modificat en cap moment en més d’una dècada i això ho fa totalment insostenible i més en un moment on la inflació és tan elevada.

Al llarg dels anys, el Teatre Nu, asseguren, ha mirat d’anar actualitzant el preu hora que pagava als seus professionals encara que fos a costa de retallar la seva partida de gestió, però ha arribat un moment en el qual, fins i tot així, és insostenible.

A part del motiu econòmic, el Teatre Nu també vol lamentar que l’Escola Municipal de Teatre no disposi d’una seu pròpia. Quan la companyia va assumir la gestió de l’escola ho va fer en el context de la futura rehabilitació de l’escorxador. Aquest projecte volia centralitzar les tres escoles artístiques d’Igualada en un únic espai. En aquell moment La Tarima comptava amb molt pocs alumnes i es va voler fer una aposta pel creixement. En pocs cursos, el nombre d’alumnes es va arribar a multiplicar per quatre, superant amb escreix el centenar.

El projecte de l’Escorxador, però, no es va arribar a dur mai a terme i, des del 2006, la Tarima ha passat pels espais de l’Ateneu, l’Escola de Música, de la Gaspar, de l’Espai Cívic Centre i, darrerament, pel Centre Cívic de Fàtima. El Teatre Nu creu que una escola municipal de teatre ha de tenir un espai concret i definitiu que serveixi de referència tant per a l’alumnat com per a la ciutat.

A més, des de Teatre Nu critiquen que el projecte de l’Escola Municipal de Teatre només contempla un nombre limitat d’hores lectives i de gestió, i no preveu una persona que pugui fer presencialitat per si hi ha qualsevol inconvenient durant la realització de les classes. Això suposa un gran problema i una desprotecció a l’hora de dur a terme l’activitat.

Els darrers dos cursos, el Teatre Nu ha assumit el cost d’aquesta persona en el context global del seu projecte. Així, un dels seus treballadors realitzava part de la seva jornada durant l’horari lectiu de la Tarima. Una aposta que segons comenten des de la companyia no s’ha vist reconeguda a l’hora de revisar les condicions ofertes i és també un dels motius pels quals es renuncia a la gestió.

A part dels motius exposats, el Teatre Nu també vol mostrar el seu descontentament pel fet que aquest curs s’ha volgut retallar el pressupost del casal d’estiu que s’ofereix cada any, motiu pel qual tampoc s’ha dut a terme des de la Tarima.

Vistes i exposades totes aquestes qüestions i atès que “cap d’elles ha estat escoltada pels responsables polítics de l’ajuntament”, el Teatre Nu ha decidit deixar de gestionar La Tarima “per no seguir amagant totes aquestes deficiències i amb l’esperança que, en un futur, Igualada tingui l’Escola Municipal de Teatre que es mereix”.

El Teatre Nu també vol agrair el suport dels centenars de persones que han format part de l’escola durant tots aquests anys i desitja que tothom que ho vulgui pugui trobar a Igualada uns ensenyaments teatrals públics de qualitat.