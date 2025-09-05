Teatre Nu presenta “Tous en dansa”

Aquest dissabte 6 de setembre Teatre Nu estrena “Tous en dansa”, una jornada que unirà tres companyies i portarà els seus espectacles al carrer. L’objectiu és crear un espai de trobada entre companyies que fan residència a La Casa del Teatre Nu al llarg de l’any i, al mateix temps, posar en valor diferents disciplines de dansa. Es tracta de tres companyies que presenten propostes diferents; dansa urbana, dansa contemporània i dansa espanyola.
Una oportunitat per trobar-se
L’activitat arrencarà a les 11:30 amb una presentació dels diferents projectes que formaran part de la primera edició de “Tous en dansa”. Aquesta posada en comú serà una oportunitat per compartir idees, processos creatius i generar diàleg entre les diverses propostes. La presentació serà moderada per Montse Colomé. Per a poder assistir-hi cal fer una reserva prèvia a través del 677519625.
Portar la dansa al carrer
A les vuit del vespre a la plaça Manuel Girona tindrà lloc la primera exhibició de la jornada, aquesta serà de la mà de la Cia Soulbeaters. Virago és una oda a la força femenina. Sis ballarines, sota la direcció de Núria Querol, ens proposen una peça plena d’energia inspirada en figures mitològiques i divinitats. Una coreografia que reivindica coratge, determinació i empoderament a través del cos.
A continuació, a la placeta Sant Jordi, The Concept ens porta Nakama sota la direcció i amb la coreografia de Miguel Álvarez i Javier Peláez. A partir de dansa urbana i contemporània, la companyia ens presenta una peça sobre l’amistat profunda — “nakama”, en japonès.
L’última funció de la jornada tindrà lloc a la placeta 1 d’Octubre, es tracta de Mamá, quiero ser camarera de la companyia Hortensia Laencina. La proposta és un solo íntim i autobiogràfic que relata el conflicte entre la passió per la dansa i la precarietat laboral. Un viatge honest i valent a través del flamenc contemporani, amb música d’Antonio Serrano. L’entrada a totes les funcions és lliure.