Teatre Nu estrena ‘L’ombra de l’alzina’ dins el marc de la setmana de la gent gran

Teatre Nu estrena aquesta setmana “L’ombra de l’alzina” una obra inspirada en la història de l’alzina mil·lenària de Cal Gol, la qual quedà calcinada per causa de l’incendi forestal de Santa Coloma de Queralt de juliol de 2021. Malgrat la destrucció total de la part aèria de l’arbre, l’alzina va acabar rebrotant al cap de dos anys.
Des del teatre feia uns mesos que s’havia proposat a l’escola de treballar, durant un any, entorn d’aquest símbol. En cremar-se, la motivació va ser encara més forta. A partir dels fets tràgics de l’estiu es va proposar de fer un projecte transversal en què, durant dos cursos, es treballés en la cocreació d’un espectacle. La idea no era crear un espectacle amb alumnes sinó fer un procés que generés material per a fer una obra professional a la vegada que totes les dinàmiques al voltant de la recerca contribuïen a l’aprenentatge de l’alumnat de cicle superior de l’escola. El material que es va generar durant tot aquest procés va servir d’inspiració per crear l’espectacle.
