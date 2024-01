Teatre Nu engega l’any amb la programació de 18 espectacles a La Casa

Publicitat

Teatre Nu ha reobert les seves portes aquest primer semestre amb la programació tancada de 18 propostes que passaran per La Casa del Teatre Nu de gener fins al juny d’aquest any. A més de la cartellera de la sala, el col·lectiu de Sant Martí de Tous entoma aquest primer semestre de l’any amb la posada en marxa de les gires de les seves darreres produccions pròpies: “Contes meravellosos”, “Estimadíssims malvats” i “Els ossos de l’irlandès”.

Dissabte passat La Casa del Teatre Nu va obrir agenda amb l’espectacle “Traç, Espai habitable en construcció” de Montse Pelfort Valentí i Marina Tomás Amado. Aquest pròxim cap de setmana serà el torn de Companyia El Saló dels invisibles amb l’espectacle familiar “Popol Vuh”.

El mes de febrer començarà amb l’espectacle de dansa “V” a càrrec de la Patricia Hastewell Puig. Els carnestoltes suposarà un parèntesi a la programació que continuarà el darrer cap de setmana de febrer amb la companyia La Guilla Teatre i el seu espectacle de titelles “Bruixanteris”.

El mes de març estarà carregat de propostes. El primer dissabte Txema Muñoz oferirà l’espectacle teatral de carrer “ Gota”. El segon dissabte, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la companyia Teorema Teatre pujarà a l’escenari amb l’espectacle “Ariadna i el minotaure”. L’altra setmana serà el torn de “Crònica d’una invenció”, de Joan Font, un dels actes de celebració dels 50 anys de Comediants en format conferència. I per acabar el mes, la companyia Xip Xap oferirà l’espectacle familiar “Sigues tortuga”.

Abril començarà el divendres 5 amb l’espectacle de teatre de reflexió “Cera” a càrrec de Carlos Gallardo i el diumenge de la mateixa setmana hi haurà “No és el teu país” de la companyia de dansa valenciana Manoamanodanza. Dissabte 20 d’abril torna la companyia cubana The Concept amb el seu nou espectacle “Impermanencia”. L’últim cap de setmana, la companyia Inhabitants visitarà La Casa amb el seu espectacle “L’Illa del tresor”.

El maig s’obrirà amb la companyia De Paper i el seu espectacle per a adults “Només les flors”. El segon dissabte de maig hi haurà concert amb el grup Xerrich i el seu últim treball “Xerrich a cau d’orella”. La companyia Tres tristes tancarà el mes de maig amb l’espectacle “Un i un fan un”.

L’últim mes de la temporada començarà amb l’espectacle “Pompeu Fabra s’escriu amb ce trencada” que s’endinsa en la vida del mestre per parlar de la situació de la llengua catalana a càrrec de la companyia “Terra teatre”. Per quart any consecutiu, un grup de persones que participen en els tallers de teatre del Centre Penitenciari de Lledoners seran a la Casa del Teatre Nu durant una setmana per fer una residència artística que culminarà amb dues presentacions del seu espectacle final i amb col·loqui posterior. L’últim espectacle serà una combinació de teatre, dansa i arts plàstiques a càrrec d’Eduardo Molina amb la seva obra “El inagotable deseo por la luz del sol”.

Just tancada la primera temporada de l’any, del 4 al 7 de juliol, tindrà lloc el Festival de Llegendes de Catalunya que enguany arriba a la seva 15 ena edició.

Es pot consultar tota la informació sobre la programació a la web de Teatre Nu, des d’on també es poden adquirir les entrades.

Compartir