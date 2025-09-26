El Teatre Foment de Piera celebra demà el seu centè aniversari

Dissabte 27 de setembre, el Teatre Foment de Piera commemora la celebració dels cent anys d’aquest equipament emblemàtic, testimoni de la vida cultural i social de la vila al llarg d’un segle. La jornada començarà a les set de la tarda amb una gala commemorativa que combinarà homenatge, espectacle i projecció de futur, en un acte pensat per a reconèixer i emocionar la ciutadania de totes les edats.
Les portes del teatre s’obriran a 2/4 de 7 de la tarda. L’acte s’iniciarà amb una proposta escènica que transportarà simbòlicament fins a l’any 1925, data de fundació del Teatre Foment. A través d’un recorregut audiovisual i artístic, es reviuran moments claus de la història de l’equipament, tot recordant l’esperit amb què va néixer i les moltes etapes que ha viscut fins arribar als nostres dies. A més, en aquesta vetllada, es retrà un homenatge especial a totes les persones que han format part de les juntes directives de la Societat Foment al llarg dels anys.
Amb la voluntat de reflectir la diversitat de veus i d’edats que conviuen al municipi, la gala estarà conduïda per tres presentadors pierencs de diferents generacions vinculats al món del teatre.
Un dels moments importants de la celebració serà la intervenció d’una de les arquitectes del projecte de reforma de l’equipament, que donarà a conèixer els pilars del futur del Teatre Foment. Aquesta proposta arquitectònica pretén adaptar l’espai a les necessitats actuals, millorant-ne l’accessibilitat, funcionalitat i polivalència tot mantenint l’esperit i el valor patrimonial de l’edifici.
La vetllada es clourà amb un moment festiu i simbòlic: el pastís d’aniversari, que permetrà celebrar el segle de vida del Teatre Foment.