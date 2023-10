Teatre en família aquest cap de setmana al Teatre Nu

La proposta de Teatre Nu per aquest dissabte és una doble funció per dissabte, a les cinc i a les set de la tarda, a La Casa del Teatre Nu a Sant Martí de Tous amb l’espectacle “El vol de les papallones”.

La companyia Cacauet Teatre ofereix aquest espectacle que explica com en un marge ple de vida hi viuen una colla d’insectes. Un dia, inesperadament, es veuen obligats a marxar per salvar la pell. S’han quedat sense casa. El seu món natural ha desaparegut a causa d’una carretera. On aniran? Trobaran un nou lloc per viure? Una aventura de criatures molt petites, amb molt enginy i personalitat que s’ajuden entre elles. Una història d’amistat i cooperació amb un final meravellós i ple d’esperança. El Vol de les papallones és una festa visual plena de recursos escènics, on la il·luminació, la música, les ombres, els titelles, els objectes i els sons es complementen per explicar la història, amb música electrònica i música en directe.

La cita és dissabte a les cinc i a les set de la tarda a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Les entrades es poden reservar al telèfon 677519625 o fer la compra directament per internet a la web: https://entradium.com/events/el-vol-de-les-papallones.