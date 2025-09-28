El Teatre de l’Aurora inaugura la temporada 2025-2026

El Teatre de l’Aurora ha programat dotze propostes d’arts escèniques per la seva temporada de tardor d’enguany. Història d’un lladre, l’última producció de l’Aurora, donarà tret d’inici a la programació els dies 3, 4 i 5 d’octubre. Aquesta proposta, preestrenada al teatre el maig passat i amb estrena oficial a la Fira Mediterrània el 9 d’octubre, és un al·legat que celebra la diferència hibridant música en viu i teatre. El text de Carles Batlle i la direcció de Joan Arqué vertebren aquest espectacle que interpreten Queralt Albinyana, Laura Calvet i Ireneu Tranis acompanyats del compositor Arnau Obiols.
Dues setmanes més tard, els dies 17, 18 i 19 d’octubre, serà el torn de La mare, el dimoni i jo, un monòleg d’autoficció del reconegut actor Oriol Grau, on parla de la seva trajectòria artística i de la seva desaparició mediàtica. L’actor Lluís Soler també aterrarà a l’Aurora els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre, protagonitzant Impossible, un tens duel dialèctic entre un jove fiscal i un vell revolucionari acusat d’assassinat.
Enguany, el Teatre de l’Aurora acollirà el cicle de l’Estrena’t al Territori, que se celebrarà del 13 al 16 de novembre. Durant aquests dies, al teatre s’hi podran veure quatre dels cinc espectacles guanyadors del programa. Entre els quals; Hora Bruixa, el concert inaugural d’una banda de punk formada per les tres bruixes de Macbeth; Un paradís a la frontera, un monòleg de resistència basat en el prostíbul Paradise de La Jonquera; Lo de Jaume I, una sàtira teatral sobre la política catalana i Che fai tu, luna, in ciel, un viatge familiar al món de la imaginació.
El festival elPetit també torna a fitxar a l’Aurora amb la seva 21a edició. Sota el lema Teixim?, el festival convida en aquesta ocasió a construir xarxa i reivindica l’art com una eina per trencar l’individualisme i com a element clau per teixir vincles entre infants, famílies, artistes i professionals. Els dies 22 i 23 de novembre, l’Aurora programarà els espectacles Kodama, un espectacle de moviment i música per connectar amb la natura, i Juguem?, una descoberta del joc a través dels ulls d’una nena.
La programació de tardor la tancaran els espectacles Acorar, un monòleg de Toni Gomila que parteix de la matança tradicional del porc a Mallorca per explorar la identitat col·lectiva dels pobles, els dies 28, 29 i 30 de novembre; Teoria King Kong, el referent manifest feminista de Virginie Despentes que qüestiona el patriarcat des d’un feminisme punk i provocador, els dies 12, 13 i 14 de desembre i, finalment, Trashhh!!!, una tragicomèdia protagonitzada per una bossa d’escombraries que tracta sobre la societat del consum, els dies 2, 3 i 4 de gener.
El 21è Festival elPetit a l’Aurora
Del 15 al 30 de novembre de 2025, el Festival elPetit desplega la 21a edició a 11 ciutats del territori, teixint complicitats entre més de 30 espais amb una programació internacional i nacional d’alta qualitat, pensada per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies. Fidels al compromís amb la primera infància, elPetit ofereix experiències immersives i contemporànies que obren espais per imaginar, experimentar i relacionar-se.
L’Estrena’t
L’Estrena’t és un cicle que se celebra del 13 al 16 de novembre de 2025 simultàniament a cinc sales privades de fora de Barcelona: Teatre de l’Aurora (Igualada), La Mercantil (Balaguer), La Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous), Sala La Planeta (Girona) i la Sala Trono (Tarragona). El cicle acull les estrenes dels cinc projectes guanyadors de la convocatòria teatral per a companyies emergents Estrena’t al territori. Durant els quatre dies, les cinc sales exhibiran cada dia un espectacle diferent i es realitzaran un total de 20 funcions.
Impulsat per aquestes cinc sales privades de fora de Barcelona, Estrena’t al territori és una iniciativa de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) que busca potenciar la creació teatral emergent i descentralitzar la producció escènica a Catalunya. A més, forma part de les 23 mesures incloses en el I Pla d’impuls del teatre de Catalunya 2023-2026.