T’atreveixes a canviar el color de la rosa aquest Sant Jordi?

L’olor de flors és l’essència de la primavera, i la de les roses de la diada de Sant Jordi. No és possible imaginar-se un 23 d’abril sense els carrers plens de roses i llibres. Però sabem realment el perquè aquesta tradició de regalar una rosa durant el dia de Sant Jordi?

Tothom coneix l’heroica fita del cavaller Jordi que va haver de salvar a la Princesa de Montblanc d’un ferotge drac, i que de la sang d’aquest va brotar el rosal més bell vist fins al moment, i que les roses van ser entregades a la dama pel cavaller.

Tot i la famosa llegenda de Sant Jordi, existeix una altra tradició catalana on la rosa és la protagonista. Aquest cop, hem de viatjar fins al segle XV, on era costum que els enamorats regalessin una rosa vermella a les dones que desitjaven. L’única condició era que la flor havia de ser entregada per un amic. A més, se li afegia una espiga com a símbol de fertilitat.

A mesura que passen els anys veiem que fer canvis o ser diferents és possible i no és tan difícil adaptar-se, així doncs, per què no regalar roses de diferents colors aquest Sant Jordi? A continuació podràs descobrir quin significat s’amaga sota els nombrosos colors que pot tenir una rosa.

La rosa vermella, la típica dels enamorats

El color vermell simbolitza l’amor i la passió. Per aquesta raó és costum que les roses vermelles es regalin entre parelles que comparteixin aquest sentiment.

La rosa groga, o el color de la felicitat

Energia, bones vibracions, felicitat, sort, amistat i alegria és el que vol transmetre la rosa groga. La flor ideal per regalar al teu amic/a. Com a curiositat, les roses grogues en l’Edat Medieval simbolitzaven gelos i odi.

La rosa rosa, un color especial

És potser el color més delicat i pur pel que fa al significat d’aquesta flor. Amb un to romàntic i d’admiració, transmet la nostra visió especial cap algú al qui tenim molt afecte, i és imprescindible en la nostra vida. Si reps una rosa de color rosa, donat per una persona molt singular.

La rosa taronja, la més exòtica del jardí

El color taronja és la barreja del vermell i el groc, per tant aquesta flor simbolitza l’atracció, el desig i l’amistat. Amb aquesta rosa pots enviar indirectes bastant fortes al teu amic/a amb qui potser tens més que una amistat… Atreveix-te!

La rosa negra, amb més significat del que penses

El color negre ens transmet misteri, por, dolor o mort. Per norma general aquestes roses es fan servir per a funerals, tot i que el significat desconegut és que simbolitza l’amor etern i el compromís més enllà de la unió física. Si tries la rosa negra, faràs immortal i infinit el teu amor.

La rosa blanca, per diferents ocasions

La rosa blanca representa la bondat, el respecte i la pau. Tenen un sentit contraposat, ja que poden significar el principi d’una unió o l’acomiadament. Normalment es fa servir en casaments o funerals. Tot i això, són de les més boniques.

La rosa lila, la vida i l’eternitat

El color lila simbolitza la vida. Quan regalem una rosa lila atraiem les coses positives al nostre ésser. A més, és un color que s’associa a l’eternitat i la qualitat de vida de les persones. Si vols regalar salut, tria la rosa lila.

Tant si per aquest Sant Jordi vols sorprendre amb una rosa diferent o vols comprar la rosa vermella tradicional, a la Floristeria l’Englantina podràs trobar-les de tota mena i models. A més, ofereixen un estoc de productes originals amb variacions de la rosa comú com ara rosers o rams. Els trobaràs a la Plaça Pius XII, 7 d’Igualada on pots fer ja els teus encàrrecs o trucar al 938 03 03 67.