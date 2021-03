“T’assessorem i t’oferim un servei de proximitat”

Marc Vidal Roset, nascut a Igualada, fa 40 anys, casat i amb dos nens. Arquitecte Tècnic que des de fa tres anys gestiona, amb passió, el negoci familiar de la botiga de mobles Espais Joves.

Què fa diferent Espais Joves?

Al despatx d’arquitectura i interiorisme es porten a terme des de la tramitació de documents tècnics, petites reformes i projectes d’arquitectura.

Si el client ho demana, el departament d’interiorisme col·labora estretament en el procés de disseny, buscant solucions innovadores i nous conceptes estètics. Es fa un estudi dels espais, dels volums, dels colors… això fa que el projecte s’adapti a les necessitats, preferències i desigs del client. Dissenyem idees i projectes de clients i els acabem convertint en una realitat!

Expliqui’ns l’evolució de la seva activitat.

Fa molts anys que estem oberts al públic i tot gràcies als clients que han confiat en nosaltres.

Alguns ja ho eren del meu pare i ens han continuat donant confiança. Ara són les següents generacions les que continuen comptant amb els nostres serveis. Nosaltres intentem estar a l’última en novetats de mobiliari, tèxtils, dissenys… i aquest voler estar al dia i poder oferir solucions per a la majoria dels problemes és un bon motiu per atraure diferents generacions. Tenim productes en exposició, amb marques molt consolidades. I ara aquesta passió per oferir el millor ens ha portat a col·laborar amb la marca Kave Home que tindrà un espai preferent a la planta baixa i a l’aparador de la botiga.

Què t’ha portat a apostar tan fort per la marca Kave Home?

Perquè és un grup català líder global de disseny i producció de mobiliari en plena expansió. Ja treballàvem amb Julià Grup abans que Francesc Julià creés la marca Kave Home. És una marca que es fa propera i es caracteritza per la seva empremta social i ecològica, que amara el disseny i la qualitat dels productes amb una consciència responsable de l’entorn i les persones, i el compromís amb el medi ambient i la societat mitjançant el projecte Kave Cares. En l’actualitat està present a més de 80 països i continua creixent combinant l’experiència de compra online amb el servei de botiga física de la mà de les botigues de referència de cada zona.

I aquesta col·laboració com es concreta?

Hem creat un espai dins d’Espais Joves i ens han donat l’exclusiva per la comarca de l’Anoia. Disposem de les últimes novetats en mobiliari i complements per a la decoració d’exterior i creiem que és una proposta molt potent que esperem tingui una bona acollida. Tot l’espai Kave Home és un espai d’experiència de compra, des de la zona Kave Kids fins a l’últim detall, us convidem a donar una volta pels nostres espais.

Quins avantatges té comprar-ho en la botiga Espais Joves i no per internet?

En primer lloc l’assessorament personal i individual és molt més complert a la botiga.

Els nostres interioristes t’assessoren de primera mà i, si et cal, et faran un projecte a mida del teu espai, necessitats i gustos.

També hem de tenir en compte que som un servei de proximitat i local.

Però avui el servei d’immediatesa d’internet és molt valorat…

Creu que poder veure i tocar els productes, asseure’s en les cadires i sofàs, entendre la funció d’un tamboret o veure altres opcions que tenia el client en el moment d’entrar a la botiga no valen la pena? No tothom és interiorista i està al corrent de totes les opcions per resoldre un problema tècnic. Nosaltres intentem traduir el que el client vol i donar-li una forma concreta que el satisfaci, perquè el que compra no és per un dia, sinó que s’hi ha de sentir bé des del primer moment.

Hi ha altres avantatges?

I tant! Als nostres clients els ho facilitarem tot, nosaltres treballem fins que el producte estigui col·locat a casa seva. La nostra missió és satisfer els clients.

Bons productes, bones marques, qualitat, garantia i bons professionals al seu servei. La nostra feina és convertir els projectes en realitat.