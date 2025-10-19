El “Tardeo Benèfic” pel càncer de mama recapta 8.500€

El segon “Tardeo benèfic” per al càncer de mama metastàtic, organitzat per l’Associació de Càncer de Mama Metastàtic (AECMM) i la Unitat Funcional de Mama de l’Hospital Universitari d’Igualada, ha reunit aquest dissabte 11 d’octubre prop de 500 persones a La Nau del Rec i ha aconseguit una recaptació de més de 8.500 euros.
Els fons es destinaran, a parts iguals, a la recerca del càncer de mama amb metàstasi que impulsa l’AECMM i a millores per a l’experiència de les pacients de l’àrea oncològica de l’Hospital Universitari d’Igualada. La Fila zero continuarà oberta fins al 31 d’octubre perquè totes les persones que vulguin encara puguin fer la seva aportació a través de l’enllaç iniciativessolidaries.csa.cat.
L’acte va oferir música en directe amb Victor Murga Trio, DJ Javi Mancebo i el cantant Julian Santos, i va comptar amb servei de bar i pica-pica solidari gràcies a la col·laboració d’empreses i voluntaris de la comarca. Tot l’esdeveniment es va dur a terme amb la participació desinteressada de totes les persones i entitats implicades.
“Aquest èxit és fruit de la generositat de molta gent: voluntaris, empreses i ciutadans que han volgut sumar-se a una causa tan necessària com és la recerca del càncer metastàtic”, destaquen Sònia Pérez i Cristina Garcia, impulsores del Tardeo i pacients de càncer de mama metastàtic.
La celebració del Tardeo ha estat possible gràcies a la col·laboració d’una trentena d’empreses i una vintena de voluntaris, que han contribuït de manera altruista a fer créixer aquest esdeveniment solidari: Voluntàries Lluitadores, Victor Murga Trio, Javi Mancebo, Julian Santos, La Nau del Rec, Dispoch, Fruits Secs Roset, Damm, Pastisseria Pla, Felip Unigrafic, Fruits Secs Torra, Es Moss, Esclat Bon Preu Igualada, INCELMAQ, BonÀrea, Dessart, Hielos Cubitub, Netejes Montnet, LABIN, Bohigas, Rosa Llucià, Sadhana, Bona cuina selecta, Xarcuteria Noel, Punto Blanco, Olle, LloparTec i Mima Natura, entre d’altres col·laboradors.