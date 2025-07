Tanca el restaurant “El rovell de l’ou” d’Igualada

El conegut restaurant “El rovell de l’ou” ha hagut de tancar portes després de 17 anys a causa d’una inspecció sanitària, decisió davant la qual el propietari, Domi Vázquez, mostrat molt indignat.

El restaurant, tot un referent al nucli antic de la ciutat per la qualitat dels seus plats, va rebre recentment una inspecció municipal. Segons que ha explicat el propietari a La Veu, “es van fixar en el menjar, primer, però com que no hi van trobar res de seguida es van fixar en el terra, el paviment de rajoles, i em van dir que n’hi havia alguna de picada i que això no podia ser, que tenia que canviar el paviment. Jo no entenia res, però és que després va ser pitjor, perquè van anar al magatzem, on hi guardo escrupolosament tot els aliments i el material… i em diuen que les parets són velles!”, diu Domi Vázquez. “Que les parets eren antigues, i que deixaven anar una mica de sorra, i que això no podia ser. No em podia creure el què m’estaven dient… Però si hi ha milers de restaurants en edificis vells!”

El Gremi d’Hostaleria de Barcelona i Província s’ha posat en contacte amb Vázquez avui mateix per ajudar-lo a revertir una situació “que és una injustícia enorme”, fins al punt que “he hagut d’anar al metge perquè no puc aguantar més el que m’està passant, és molt fort, m’han volgut enfonsar”. Els treballs per intentar subsanar les “irregularitats” que detecta l’inspecció sanitària costarien prop de cent mil euros, una despesa inassumible per al restaurador, que es trobava al corrent del lloguer del local i ha hagut de baixar la persiana i acomiadar sis treballadors.

Segons que ha explicat Vázquez, la causa de tot plegat és un expedient municipal, però des de l’Ajuntament d’Igualada, de moment, només expliquen que “l’expedient encara no està tancat, i fins que no ho estigui, no es donarà més informació”.