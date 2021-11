També guanyen als rivals directes

AEM ‘B’ 0

CF IGUALADA 3

El primer equip femení del CF Igualada viatjava a Lleida per disputar l’últim duel a domicili de la primera volta de la primera fase i davant es trobava el filial de l’AEM. El jove conjunt lleidatà tenia un punt més a la classificació que les anoienques, el que feia preveure un enfrontament de tu a tu.

El partit va començar amb molta igualtat, però mica en mica, les jugadores de Víctor Torrijos generaven perill a la porteria local, alternant jugades directes amb joc trenat. L’equip es trobava molt còmode i no patia en defensa. Així va ser com al minut 19, Marina xutava a porteria i Ona aprofitava el rebuig de la portera per fer el primer gol.

Des d’aquell moment, el conjunt blau va ser encara més superior i no deixava d’atacar, podent fer el segon gol, sense èxit. S’arribava al descans amb un avantatge per la mínima.

A la represa, seguia el migcampisme amb moltes dificultats per poder generar oportunitats. No obstant, era el dia per donar un pas al davant i Marina va aprofitar un error de la portera local per fer el segon gol, al minut 57. Des d’aquell moment, les locals van intentar bolcar-se a la porteria de Laura, que va estar molt segura i no va permetre que les lleidatanes entressin al partit.

Ja a les acaballes de l’enfrontament, Marina deixava sentenciat el marcador, fent el tercer en un contracop. Tres punts molt importants per poder certificar la classificació per la fase d’ascens.

La setmana vinent, les blaves rebran a l’Atlètic Vilafranca.