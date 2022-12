Taller Cristobal Terron S.L. canvia de seu

Cristobal Terron és un taller serraller especialitzat en la instal·lació i manteniment de portes i en treball de ferro des de fa més de 23 anys. Des d’Igualada, el seu equip humà, de setze persones, treballa per donar servei a tot Catalunya.

Per què aquest canvi a una nova seu? De quina manera està pensada la distribució de la fàbrica?

Hem canviat a millor perquè la seu on hem estat fins ara ens ha quedat petita per l’estructura que tenim. També, com que hi ha continuïtat generacional, hem pensat fer un cop de cap i anar a millor. Hem venut les tres naus que teníem per fer aquest nou espai.

Ens trobareu a Les Comes, al carrer Grècia, en una bona ubicació que ens facilita l’entrada i sortida d’Igualada, tot i que no hem canviat d’espai per un tema logístic, ja que treballem molt per la ciutat i la comarca. Però la ubicació és important, sobretot pensant en el transport de les mercaderies dels proveïdors que estan encantats, ja que per entrar i sortir de l’autovia els és més fàcil i còmode. I al carrer on som, tampoc molestem al pas… tot són avantatges.

Al pis de dalt s’hi troben ubicades les oficines: la sala de juntes, els despatxos dels directius i la recepció. Tenim una segona planta entre el taller que és a la planta baixa i les oficines que està pensada per al benestar dels treballadors. Disposen de vestidors, dutxes i un menjador (amb cuina i electrodomèstics inclosos). Abans no ho teníem, perquè no hi havia espai per fer-ho i ara estem tots encantats.

A la planta baixa, a part del taller, hi ha la secció d’automatismes i l’oficina tècnica que és on distribuïm les feines pel personal. El magatzem el tenim molt ben estructurat per prestatges. Una altra secció que és on hi ha l’acer inoxidable i la ferreteria; i una altra zona amb xapa plegadora i cisalla per manipular.

La nau disposa de llum natural a totes les estances i plantes. La planta té 1.100 metres (edificats) quadrats sense comptar els altells. Hi ha patis externs on hi tenim la zona de pintura que són 1.100 metres més. Així doncs disposem d’un total de 2.200 metres.

Als patis exteriors hi tenim la zona de pintura, tenim una habitació de compressors exteriors.

Disposeu d’energies renovables?

De moment no disposem d’energies renovables, però a la llarga és la nostra intenció instal·lar-ne. A banda de tenir molta llum natural i uns focus de baix consum a tota la nau, tenim una porta de vuit metres volada per rebre materials sense guia. És en suspensió. Una porta molt innovadora. Està pensada per a naus i llocs que hi ha pendents que no es pot posar una guia. També tenim una porta de vidre corredissa a la recepció per tal d’estalviar energia del fred i de la calor. És una porta també molt innovadora perquè va per magnetisme. Funciona com el tren bala del Japó. No és la clàssica porta que se sol utilitzar en els comerços perquè van amb corretges i motors. Aquesta funciona de manera diferent, sense fricció i té menys manteniment.

Quantes generacions sou? Com treballeu?

Som dues generacions. Pare i fill. Fem tot tipus d’automatismes. No toquem ni vidre ni fusta, però sí que en fem l’estructura de les portes i les entreguem muntades acabades amb tots els materials. Tenim diferents proveïdors i treballem a l’una per tal d’ajustar-ho tot a la perfecció.

Treballem estructures de ferro, automatismes i inoxidables. També decoracions. Tenim clients d’empreses importants a nivell mundial a qui fem aparadors i expositors. Fem manteniment de moltes comunitats d’Igualada i comarca. Som molt competitius a nivell de qualitat/preu. Arreglem portes d’urgència i fem el manteniment. També a cases particulars, no només de comunitats. Fem les estructures que suporten les plaques solars. Treballem per empreses bioenergètiques que és un sector que té molt futur. Intentem estar a l’avantguarda del que es necessita en tot moment.

Què us diferència d’altres empreses del sector?

El secret és fer les coses com si fossin per casa teva. Fer servir el sentit comú per fer les coses de manera honrada i honesta. . És important que al client se li doni resposta el més immediatament possible. Que t’agafi confiança. Si et té confiança és un client fidel.