El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha celebrat la gala de cloenda i lliurement de premis aquest dissabte passat dissabte, un acte que enguany, degut a la crisis sanitària de la Covid-19, s’ha fet en format virtual de manera excepcional.

En total, s’ha repartit 13 guardons, que han recaigut en gran part a produccions del país, però on també hi ha hagut presència internacional. Pel que fa a la secció oficial, el Premi Zoom al Millor Format en la categoria Culturals i Divulgatius és per la sèrie documental dirigida per Jon Sistiaga del Canal #0 de Movistar+ ETA, el final del silencio (2019), “per aprofundir en un tema com és el conflicte basc” i “ser pioners en mostrar uns fets que, tot i que semblen molt llunyans, encara son propers”, ha explicat el jurat. Per la seva banda, el programa de divulgació lingüística d’IB3 Téntol(2020) ha rebut una menció especial “per la seva vocació de servei públic, per mostrar i divulgar el llenguatge i fer-ho amb un estil dinàmic i pedagògic”. Sistiaga ha recollit el premi virtualment a la gala d’aquest vespre.

En la categoria de Ficció, el biopic de Rai Italia dirigit per Luca Manfredi sobre l’actor Alberto Sordi Permette? Alberto Sordi (2020) s’ha endut el Premi Zoom al Millor Format de Ficció. El jurat ha considerat que mereix el guardó “per ser una entranyable història de vocació i supervivència de dos amics perdedors que acabaran triomfant” i per ser “un homenatge a l’incipient cinema italià que naixeria a cavall del neorealisme i de la caiguda de Cinecittà”. En la categoria de ficció, el jurat ha fet una menció especial a la pel·lícula del neerlandès Pieter Kujipers per Lockdown, un dels continguts que millor reflecteix la creació audiovisual inspirada en el confinament, “per la seva capacitat de saber compaginar innovació, economia de mitjans i profunditat humana”.

La informació de proximitat ha estat l’escollida pel jurat per endur-se el Premi al Millor Format en la categoria d’Informatius: els serveis informatius de Betevé guanyen el guardó per la Cobertura especial – Mobilitizacions a Barcelona arran de la sentència de l’1 d’octubre (2019). En aquest cas, el jurat en destaca “el treball de proximitat, immediatesa, innovació, optimització dels recursos i compromís com a servei públic”. El documental de Rai Italia Senza respiro (2020) rep la menció especial en la categoria d’informatius “pel tractament que fa dels moments més intensos del primer brot de la pandèmia”, “un apropament humà sense artificis i amb testimonis molt potents”, afegeix el jurat.

Pel que fa al Premi Zoom al Millor Format d’Entreteniment, Tabús(2020) produït per TV3 i El Terrat s’endú el guardó “per la seva originalitat i el seu tractament en clau d’humor de les realitats de col·lectius que sovint no es veuen representades en els mitjans” i “per la valentia de tractar aquests temes a través de l’humor i el fet que la televisió pública aposti per formats compromesos amb la transformació social”, apunten els membres del jurat. David Verdaguer, presentador del programa, ha recollit el guardó en directe.

Finalment, el Premi al Millor Programa en la categoria d’Esports és pel documental 100×100 Tito de Barça Studios, dirigit per Cristina Collado i Marta Busquets, “perquè va molt més enllà i mostra la figura protagonista i a més, amb la seva narrativa audiovisual fa que aquest treball agradi fins i tot a les persones a qui no els hi agrada el món dels esports”, segons explica el jurat. En aquesta categoria, es fa una menció especial a NBA al dia el programa del Canal #Vamos de Movistar+ “pel seu estil directe per la seva manera de treballar els gràfics i fer-te sentir que cada partit de bàsquet és especial i únic”.

A més dels Premis Zoom de la Secció Oficial, al llarg de la gala de cloenda del Zoom Festival s’ha lliurat el Premi d’Honor, el Premi a la Millor Producció Audiovisual de Confinament, els Premis Millor Youtuber i Millor Instagramer, el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV en català, els Premis del 7è Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival i el Premi del jurat del Festival Confitats en Curt d’Òmnium Cultural.

Com ja s’havia avançat el Premi Zoom d’Honor ha estat enguany pel periodista, presentador, productor i guionista Jordi Évole, per ser un “referent de la televisió de qualitat, reinventant-se i adaptant els formats televisius a cada temps”. En la vessant més periodística, es destaca la seva “cerca de la veritat” que l’ha convertit en “sinònim de qualitat”, i és que la firma de Jordi Évole, apunten, és avui “garantia de professionalitat en l’àmbit del periodisme i la comunicació audiovisual”. El reconeixement és, també, per “la seva evolució professional” com a conductor de programes televisius i com a productor. Évole ha estat present a la gala apareixent en un holograma.

En relació amb el confinament domiciliari que es va viure en la primera onada de la pandèmia, el Zoom Festival va convocar el Premi a la Millor Creació Audiovisual del Confinament, un guardó per reconèixer la creativitat en el terreny audiovisual que va despertar aquesta situació excepcional. Després de la valoració del jurat, el premi és per Laura Cahís Sánchez, amb el perfil d’Instagram LORAISALIVE i el curt de ficció Covid-19 Prison“per saber transmetre l’angoixa d’estar tancat a través del joc entre imatge i so”. En aquesta categoria, es van recollir més de 120 propostes a través de les xarxes socials amb l’etiqueta #ZoomDesdeCasa.

També fets en temps de confinament, Òmnium Cultural ha fet entrega en el marc de la gala de cloenda del Zoom Festival del Premi del Jurat del Festival Confitats en Curt, que ha estat pel curtmetratge de Pol Mallafré Confinats amb una nena de 4 anys “per saber mostrar tota la màgia de poder estar les 24 hores del dia durant 3 mesos amb la teva filla”, explica el jurat del guardó. Per part d’Òmnium Cultural, l’encarregada d’anunciar el guardonat ha estat Roser Sebastià, que ha llegit una carta que Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha escrit des de la presó de Lledoners. En aquesta carta, Cuixart ha expressat que “un país sense audiovisual no és país” i ha refermat el compromís cultural de l’entitat: “a Òmnium Cultural seguim compartint creació, talent i llengua per enfortir la cohesió i l’esperit crític”.

Enguany, el Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha seguit apostant per les noves formes de creació de continguts audiovisuals i els nous canals de distribució, relacionats especialment amb internet i les noves tecnologies. En aquest sentit, s’atorguen els premis Millor Youtuber i Millor Instagramer, dos guardons que es decidien per votació popular a través de l’Instagram del Festival i amb les votacions obertes durant el transcurs de la gala.

El Premi D.O. Catalunya al Millor Format de Televisió català, que s’ha decidit per votació popular és pel programa de Vallès Oriental Televisió Territori Contemporani, el programa sobre art contemporani que es fa i es mostra a comarques.

Els Premis del Showcase de Pilots de Ficció de Serielizados i Zoom Festival han estat atorgats també en aquesta gala de cloenda del Zoom Festival. Enguany jurat i públic han coincidit en el seu veredicte i els dos premis son per Alessandro di Renzo i el seu pilot Deivit&Lisa “per fer que tornessin a la vida grans icones de l’art i deixar-nos saber com serien en la societat actual”.

En el marc d’aquesta gala d’entrega de premis, han tingut lloc les actuacions musicals de de Carles Viarnes “Mare Gestorum” i “Continuum” del disc Nu, i MariaLluïsa, amb el tema Girasol”.

La gala, que s’ha emès en directe des del plató de l’empresa Sono a Cornellà de Llobregat, ha estat presentada per la comunicadora Candela Figueras, i ha servit com a plataforma on mostrar les possibilitats tecnològiques en la celebració d’esdeveniments virtuals. Al llarg d’aquest esdeveniment, s’han pogut veure connexions en directe amb els premiats i aparicions amb hologrames i realitat augmentada de la mà de l’empresa tecnològica Sono, i amb la participació activa de l’audiència a través de l’SmartTV, una innovació que introdueix Konodrak, durant l’emissió de la gala per la Xarxa de Televisions Locals. A més, l’estona prèvia a la gala, els convidats s’han pogut trobar en un espai virtual creat per l’empresa Futura Space, on els assistents a la gala han creat el seu avatar personalitzat i han fet networking a través d’aquest espai interactiu. Tot plegat, amb la col·laboració de la plataforma de comunicacions en directe Watchity i la direcció tècnica i assessorament de NRDmultimèdia.

Aquesta edició ha estat un repte per l’organització, que ha hagut de crear el seu propi canal d’emissió, el Zoom Live, durant cinc dies per poder oferir tots els continguts que, en condicions normals, s’haguessin projectat a les sales de cinema. Una experiència que, sens dubte, marcarà el futur el festival.