Surt la primera promoció de FP Dual en auxiliar de geriatria a Igualada

La primera promoció de Formació Professional Dual d’auxiliar de geriatria ja s’ha graduat. Dijous es va dur a terme la cloenda de la primera edició de Formació Professional Dual a la Reseidència Pare Vilaseca i que han completat 10 joves en aquest centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).

Els joves, d’entre 17 i 29 anys, van iniciar el programa el 28 de novembre de 2022 i han completat les classes teòriques a les instal·lacions d’IGNova Ocupació i al centre 4D Health. Han realitzat les pràctiques a la Residència Pare Vilaseca i s’han format com a auxiliars de geriatria durant el període d’un any.

El programa s’ha adreçat a persones joves motivades per tenir cura de persones grans i amb interès per aprendre aquesta professió, combinant al mateix temps, formació a l’aula i treball a la residència. Han tingut un contracte de formació en alternança d’1 any de durada a jornada complerta amb un salari inicial mensual de 650€ bruts durant aquest període. Una vegada superat el curs, han obtingut el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, i vàries d’aquestes persones joves està previst que puguin continuar treballant a la Residència Pare Vilaseca.

És tracta d’un projecte atractiu pels joves, que han pogut formar-se en un sector amb molt futur i han pogut rebre una retribució mentre s’han format, i molt interessant també per al CSSI, que ha pogut formar i especialitzar un grup de joves que després podrà incorporar-se a l’empresa. La voluntat és que el programa tingui continuïtat amb noves edicions.

El curs forma part d’un programa formatiu organitzat pel CSSI i els tècnics d’IGNova Ocupació de l’Ajuntament d’Igualada i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Graduació amb les famílies

L’acte de cloenda es va realitzar a la Sala Teresa Mimó de la Residència Pare Vilaseca, que es va omplir de famílies, personal de la residència i residents i va comptar amb intervencions del Gerent del CSSI, Jordi Ferrer, la Tècnica d’Ocupació i tutora de FPO DUAL, Judit Bonet, el Director de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) a l’Anoia, Joan Fernández, i la regidora de Salut, Carme Riera. També hi va assistir el regidor de Dinamització econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcè, i la Directora Tècnica del CSSI i professora dels alumnes, Montse Clemente, així com diversos professors del programa, professionals del centre, membres de la comissió consultiva i familiars dels alumnes.

La regidora Carme Riera ha destacat la importància de formar “persones joves per atendre la nostra gent gran” i més en una feina com aquesta “que exigeix una part de vocació i un compromís personal gran ja que es treballa amb persones a qui cal acompanyar, abraçar, donar carinyo”. I ha posat en valor aquests estudis ja que “permeten estudiar i guanyar un sou mentre fas pràctiques i aprens l’ofici, i alhora cobrim una necessitat, en aquest cas de la residència Pare Vilaseca, de tenir personal qualificat que s’ocupi dels seus residents”.

Riera es va mostrar confiada en què “molts de vosaltres pugueu continuar la vostra trajectòria professional fent aquesta feina tant necessària per a les persones grans, mantenint proximitat i tracte personal amb les persones ateses i les seves famílies, i oferint un servei sempre proper, amable i reconfortant.”

En acabar els parlaments es va procedir a entregar els diplomes, les bandes de graduació i els anuaris als 10 joves. I ’alumne Erik Velasco va dir unes paraules en nom i representació de la resta de companya. L’acte va finalitzar amb una foto de grup i un refrigeri.

