Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

25 de setembre de 2025

Successos i la nota dels municipis en reciclatge, les notícies més llegides de la setmana a l’Anoia

Un article de

Com cada setmana, us portem un recull de les notícies més llegides a Igualada i l’Anoia aquesta setmana al portal veuanoia.cat.

📲 Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.

Una detinguda a Igualada per sostreure una targeta de crèdit de la casa on treballava i gastar-se gairebé un miler d’euros

Detingut un home de 62 anys a Igualada per tràfic de drogues

Vuit municipis de l’Anoia suspenen en reciclatge i no arriben a l’objectiu marcat per la UE

Mor als 79 anys Josep Vidal Pla, un empresari igualadí molt lligat al món de la comunicació

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaRedacció