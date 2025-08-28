Un article de
28 d'agost de 2025

Els successos a l’Anoia marquen el repàs de la setmana

Un article de
Estat en què ha quedat la masia afectada. © Bombers

Com cada dijous us portem un recull de les notícies més llegides aquesta setmana al portal de notícies d’Igualada i la comarca de l’Anoia aquesta setmana.

Cremen una pancarta de Palestina a la Rambla d’Igualada i, quan els enxampen, els troben armes blanques

Acaben detinguts en una persecució policial de pel·lícula a La Torre de Claramunt; els Mossos investiguen les motivacions

Aparatós accident entre un bus i un camió a l’A-2 al Bruc

Ensurt de matinada a Montbui: un incendi crema una masia buida i els seus voltants

Un conductor begut envesteix un ciclista a Igualada provocant-li lesions i es dona a la fuga

Incendi de matinada al Campanar Vell de La Pobla de Claramunt

Aquestes han estat les notícies més llegides a veuanoia.cat la setmana del 21 al 28 d’agost de 2025.

