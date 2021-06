Stay Homas, Suu, Clara Peya i Blaumut són els caps de cartell de l’Anòlia

Igualada celebrarà del 10 al 17 de juliol la 33a edició del Festival Anòlia que aquest any recupera una proposta artística que compagina artistes locals emergents amb altres de més renom de l’àmbit català. Tots els concerts se celebraran al Pati del Museu de la Pell, un ampli espai exterior, a excepció del concert de l’European Balloon Festival, que es durà a terme al Parc Central.

Un dels grups revelació nascuts durant el confinament, els Stay Homas, seran els encarregats d’iniciar l’Anòlia d’aquest any. Ho faran dissabte 10 de juliol al Parc Central a les 23h en el marc de l’European Balloon Festival. El grup Stay Homas s’ha convertit en el boom de la temporada amb tres premis Enderrock 2021 per votació popular a grup revelació, millor cançó per “The Bright Side” i millor directe. Les seves anomenades ‘Confination Songs, amb lletres juganeres i enginyoses, plenes de ritmes vibrants, han tingut la col·laboració d’El Kanka, Judit Neddermann i Sílvia Pérez Cruz, entre d’altres, i han estat lloades per Rubén Blades, versionades per Michael Bublé i emeses a grans mitjans com la CNN o la BBC.

Dimecres 14 de juliol, ja al pati del Museu de la Pell, serà el torn del grup El pa de cada dia a les 22h, es tracta d’un duet igualadí que combina el rap, la cançó i el reggae. El grup combina lletres de crítica social i esperit constructiu com “Em pregunto” amb sàmplers de “Què volen aquesta gent?”. A les 23h actuarà la pianista Clara Peya. L’empordanesa serà una de les apostes més reflexives, personals i íntimes del cartell. La revolucionària pianista protagonitzarà la primera nit presentant “Perifèria”, un àlbum d’onze peces que explora els espais buits a través del pop electrònic minimalista i detallista en què reivindica els marges de la societat, amb una banda de luxe i la veu d’Enric Verdaguer ‘Henrio’.

Dijous 15 de juliol, també al pati del Museu de la Pell, arribarà el torn del cantant igualadí Paunezz que, a les 22h, presentarà “EP#1”, un àlbum curt i que amb un estil situat a mig camí entre el pop d’autor i la música electrònica evoca la nostàlgia i fins i tot la tristesa, amb arranjaments lànguids i una especial cura pels sons subtils. A les 23h el seguirà Suu que pujarà a l’escenari de l’Anòlia per mostrar el seu peculiar univers musical, en el qual cobraran força alguns dels temes de l’últim disc, “Ventura”.

Divendres 16 de juliol a les 22h hi haurà l’actuació de l’artista Red Pèrill, pseudònim de l’igualadí Marc Mateu. Aquesta és una de les propostes que confirmen l’aposta pels artistes de l’escena local. Tot i que va anunciar el final de la seva etapa amb l’EP Suau, que incloïa “Home llop” i “De les tristors en farem flow”, ara es reinventarà en format de quartet amb atmosferes psicodèliques fusionades amb pop i electrònica.

Seguidament, a les 23h, arribarà el torn del grup barceloní El Pony Pisador, una de les propostes més fresques i divertides de l’escena actual, amb una fórmula d’esperit coral que beu de l’ambient tavernari, el bon humor i una llarga llista de referents musicals del folk. Un repertori encapçalat pels rítmics sea shanties però també pels cants guturals de Tuva, les havaneres, la rumba, el bluegrass i el que més convingui per fer ballar el personal.

El punt i final de l’Anòlia d’aquest any el posarà el grup barceloní Blaumut, també al Pati del Museu de la Pell. El quintet liderat per Xavi de la Iglesia presentarà el disc conceptual 0001. L’àlbum gira al voltant de l’existència de la condició humana a través de lletres amb un punt entranyable i fascinant i la sonoritat d’un pop elegant i madur amb reminiscències de la clàssica i el folk. Deu anys després d’haver irromput a l’escena amb èxits com “Pa amb oli i sal”, la nova aposta fa un salt amb cançons sobre reflexions personals des dels vessants racional, emocional i físic. En cas que s’exhaureixin les localitats pel concert de Blaumut, es farà una segona sessió del concert a les 24h.

Les entrades es posaran a la venda a partir del dimecres dia 30 de juny a les 10 h del matí al web www.tiquetsigualada.cat. Totes les entrades tindran un preu simbòlic d’1€ per garantir la presencialitat del públic. Tant sols es podran adquirir 6 entrades simultàniament, sempre que siguin persones del mateix nucli familiar o de bombolla de convivència.

L’aforament màxim del pati del Museu és de 500 localitats i del concert de d’Stay Homas al Parc Central és de 3.000 localitats aproximadament. Caldrà portar mascareta en tot moment: durant l’entrada, el concert i la sortida.