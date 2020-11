Sopars d’empresa “en sabatilles”, la idea del Somiatruites per esquivar la covid

El mes de desembre tradicionalment és un dels més forts de l’any pel sector de la restauració, ja que s’organitzen els sopars d’empresa i els àpats familiars o de grups d’amics. Les restriccions per la covid-19 fan que molts restauradors busquin alternatives davant la impossibilitat que es puguin fer trobades de grups grans. “El mes de desembre és molt important per a nosaltres i hem buscat alternatives perquè es puguin fer àpats de Nadal o sopars d’empresa a casa”, explica a l’ACN un dels responsables del restaurant Somiatruites d’Igualada, Xavier Andrés.

D’aquesta manera, el Somiatruites ha volgut reinventar el sopar d’empresa i oferir-lo d’una manera diferent i original. L’han batejat com “Sopar d’empresa en sabatilles” i l’objectiu és que les empreses no renunciïn a organitzar els tradicionals sopars de Nadal, una de les principals fonts d’ingressos dels restaurants. El dia i l’hora acordats, el restaurant Somiatruites farà arribar el sopar personalitzat a la seu de l’empresa perquè cadascú se’l pugui endur a casa ja enllestit i no hagi de cuinar res.