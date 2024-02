«Som una associació que oferim suport i acompanyament a persones amb dany cerebral»

DCA és l’acrònim de dany cerebral adquirit. La importància està en la “A” d’Adquirit. És una lesió sobtada en el cervell, que es caracteritza per la seva aparició brusca. Apareix per causes externes en un cervell que prèviament estava sa. És a dir en persones que, havent nascut sense cap tipus de dany cerebral, pateixen en un moment de la seva vida lesions cerebrals que porten a una afectació del funcionament cognitiu, emocional, conductual, i/o físic. El nom de l’associació DCA ve de Dany Cerebral Adquirit? Sí, DCA és l’acrònim de dany cerebral adquirit. Què és el dany cerebral? La importància està en la A d’Adquirit. És una lesió sobtada en el cervell, que es caracteritza per la seva aparició brusca. Apareix per causes externes en un cervell que prèviament estava sa. És a dir en persones que, havent nascut sense cap tipus de dany cerebral, pateixen en un moment…

