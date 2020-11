El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha destapat que l’Ajuntament d’Igualada té tancat el servei de dutxes i bugaderia per persones vulnerables des del mes de març. Es tracta d’un servei social que estava ubicat a l’Espai Cívic Centre i que el govern de la ciutat va tancar durant el primer confinament i no ha tornat a obrir.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “és inacceptable i vergonyós que aquest servei estigui sense funcionar en uns moments on cal redoblar tots els esforços per ajudar les persones vulnerables de la nostra ciutat. És un servei bàsic per aquelles persones que no tenen subministrament d’aigua a casa cosa que, desgraciadament, a Igualada passa. Quan cal que l’Ajuntament doni, més que mai, una resposta social a la crisi que vivim, veiem com un servei com aquest està tancat i barrat. No ho entenem i per això fem aquest crit d’alerta”.

Cuadras remarca que “no podem girar-nos d’esquena a aquesta realitat i demanem al govern de Marc Castells que activi de manera immediata el servei per assegurar un dret tan bàsic com és el de mantenir una bona higiene personal. Volem una ciutat on tothom pugui viure amb dignitat i, si hi havia un servei que garantia que les persones més vulnerables sense subministrament d’aigua a casa poguessin dutxar-se i rentar la roba, no entenem perquè està tancat”. Jordi Cuadras també explica que “ens sorprèn que el govern faci servir sempre l’eslògan de que Igualada és una ‘Ciutat amable’ però després veiem actuacions com aquesta que disten de ser ‘amables’ i ho trobem incomprensible”.

Igualada Som-hi ha traslladat la petició a la Comissió Informativa d’Acció Social que presideix la tinent d’alcalde Carme Riera. D’altra banda, Igualada Som-hi també reclama al govern de la ciutat que acceleri els tràmits per obtenir l’empadronament de moltes persones vulnerables: “L’empadronament és un requisit bàsic per poder obtenir la targeta sanitària i hi ha persones que no hi poden accedir perquè els tràmits triguen més de mig any, amb el greuge que suposa per tothom qui durant aquest temps es troba sense padró”, afirmen des de la formació.