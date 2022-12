El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha votat en contra del Pla de Mobilitat de Junts. Tot i haver votat “sí “ a la seva aprovació inicial al mes de març com a mostra de confiança per impulsar polítiques de mobilitat sostenible, un cop han passat 8 mesos ha canviat de vot davant per la inacció del govern en matèria de mobilitat segura i sostenible.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, ho ha justificat explicant que “vam fer un vot de confiança al mes de març recolzant l’aprovació inicial del Pla i demanant al govern de Marc Castells que comencés a desenvolupar les accions que aquest document contemplava. Vist que ha passat gairebé un any i el govern no ha fet res, no podem mantenir-hi la confiança i per això hi hem votat en contra. Estem davant un govern que no actua davant els problemes de seguretat viària que té la nostra ciutat per la convivència de patinets, vianants, ciclites i cotxes. No fer res té conseqüències i hi ha una inseguretat viària clarament manifesta a la nostra ciutat”.

Igualada Som-hi lamenta, també, la impunitat i el descontrol que regna a la ciutat en matèria de seguretat viària i posa com a exemple com s’incompleixen de manera sistemàtica les normes de no accedir a zones de vianants, no aparcar a les voreres o la velocitat amb la qual molts vehicles circulen en carrers de la ciutat amb el perill que comporta: “Donar via lliure als incívics no és la solució, cal un govern que sigui capaç de fer complir els normes de les que ens hem dotat per tenir una Igualada segura i sostenible”.

Pel que fa a un dels altres dels punts del Pla, Jordi Cuadras explica que “la lluita contra l’emergència climàtica és global i local i la mobilitat és un punt clau. Canviar els nostres hàbits de mobilitat no és una qüestió de voluntat, de gustos o de color polític, sinó que és una qüestió de necessitat. Per això no entenem que el govern de Marc Castells segueix encallat al segle XX quan estem immersos al segle XXI. Quan les ciutat de tot Europa estan apostant per la mobilitat verda, el govern de Junts per Igualada està fent que la ciutat quedi enrere. El Pla preveu diferents mesures que van en aquest sentit i que nosaltres vam introduir com zones pacificades, carrils bici i de patinets, però el govern no ha fet res. Per això no ho podem recolzar de cap manera”.

La formació que encapçalen PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta considera que “les polítiques d’una mobilitat sostenible i segura acabaran arribant a Igualada però no serà a través de l’actual govern que en 12 anys no ha actuat. Igualada ha perdut uns anys molt importants per haver fer avenços en aquesta matèria i, malauradament, no ha estat així.” Igualada Som-hi lamenta que en un tema tan important l’alcalde hagi recorregut al seu vot de qualitat per aprovar el Pla. La majoria del Ple hi va votar en contra però l’absència d’una regidora d’ERC va provocar un empat i és quan l’alcalde va recórrer al vot de qualitat.