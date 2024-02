Som-hi PSC lamenta el retard en les obres de la piscina de les Comes

Publicitat

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, denuncia el retard de les obres de reforma de la piscina de les Comes i el perjudici que està suposant pels usuaris i usuàries. El govern de Junts va prometre que les obres acabarien a finals de l’any 2023 i que aquest mes de gener ja estaria en marxa i ara ha marcat que no acabaran fins d’aquí tres mesos sense cap més explicació ni justificació pública.

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) ha rebut les queixes de diferents usuaris i usuàries que veuen com l’incompliment del calendari promès fa que hagin de canviar les seves previsions i seguir acudint en altres instal·lacions esportives de la ciutat o de Montbui, que són les úniques opcions que va oferir l’Ajuntament.

D’altra banda, Jordi Cuadras lamenta que “el govern de Marc Castells vulgui enganyar la ciutadania assegurant que les obres van a bon ritme, tal i com va dir l’Ajuntament en un comunicat de premsa fa pocs dies. Això és absolutament fals perquè les obres és evident que no van a bon ritme i que acumulen un retard de més de tres mesos que està afectant negativament els usuaris i usuàries”.

El grup socialista demana al govern de Junts que “doni la cara i ofereixi explicacions a la ciutadania d’aquesta mala previsió de les obres i del retard acumulat”. Cuadras denuncia que “malauradament estem acostumats a que Junts no compleixi mai amb les dates de finalització de les obres: va passar amb el Centre Cívic Nord que va acumular 3 anys de retard, amb el Campus del Passeig on hi haurà 1 curs de retard i ara amb la piscina de les Comes”.

