Som-hi PSC denuncia la Igualada desconeguda: carrers sense asfaltar i no tots els serveis

Des que es va escriure el Pla General Urbanístic d’Igualada, el 1986, existeix una única zona a la ciutat que està afectada amb la clau 20b, qualificada com a “Remodelació”. Gairebé 40 anys més tard, segueix exactament igual. Es tracta de la zona del Molí Nou a l’entorn del carrer Torrent de l’Espelt, enclotada entre el barri de Fàtima i l’avinguda Àngel Guimerà. El carrer està sense asfaltar, la il·luminació pública és molt limitada, i alguns serveis bàsics encara no hi han arribat, com el clavegueram. Una desena de cases i unes 30 persones viuen en aquest “barri” desconegut d’Igualada, amb una única entrada des del Molí Nou.

La formació política Igualada Som-hi ha denunciat ara aquesta situació, tot demanant que el govern municipal utilitzi part dels diners que la Generalitat li atorgarà del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per asfaltar aquesta zona i també el carrer Neptú, que comunica l’avinguda Àngel Guimerà amb l’antic pavelló i la pista poliesportiva del CNI al costat del riu Anoia.

La situació, però, podria comportar un canvi en el Pla General, ja que la clau 20b diu clarament que “corresponen a l’àrea situada entre les rieres de Fàtima i l’Espelt, que convé ordenar de nou, atesa la situació d’obsolència de l’edificació, del propi traçat urbanístic i dels usos, i el caràcter parcialment inundable del sector. L’àrea es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial de Reforma Interior que promourà l’Ajuntament”, pla que no s’ha fet mai.

En roda de premsa acompanyat de la regidora Montse Montaña i de l’arquitecte Salvador Pelfort, el cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, ha afirmat que “en ple segle XXI no ens podem seguir permetent que a Igualada encara hi hagi carrers sense asfaltar i sense clavegueram. Volem que tots els barris d’Igualada siguin de primera i per això reclamem al govern de Marc Castells que posi l’atenció al Molí Nou on hi ha veïns i veïnes que encara els toca viure en un carrer de terra i sense els serveis més bàsics com és l’asfalt i el clavegueram”.

En els propers quatre anys, l’Ajuntament d’Igualada rebrà 780.000 euros de la Generalitat de Catalunya del PUOSC, una xifra que és cinc vegades superior a la que va rebre el mandat anterior, quan va ser de 136.000 euros. Per això el grup municipal socialista considera que “és una gran oportunitat per fer servir aquests diners per dotar d’asfalt i clavegueram els carrers d’Igualada que encara no en tenen. Aquesta és una proposta que ja portàvem al nostre programa electoral tot escoltant la demanda dels veïns”. El cap de l’oposició remarca que “és una qüestió de drets i igualtat entre barris. Segur que si preguntéssim a molts igualadins si creuen que a Igualada encara hi ha carrers sense asfaltar i sense clavegueram, dirien que no, però la realitat és una altra i nosaltres la posem sobre de la taula i hi som sensibles, cosa que el govern de Junts no ha fet”.

L’arquitecte Salvador Pelfort ha explicat que “cal aprofitar l’esforç inversor de la Generalitat perquè els barris que no tenen els mínims serveis, dotar-los. La situació d’aquests carrers del barri del Molí Nou també fa evident la urgència flagrant de revisar el POUM d’Igualada, que no es renova des de fa gairebé 40 anys. Aquells llocs on hi ha uns carrers que existeixen de per si, cal fer que passin a ser urbans i automàticament dotar-los dels serveis bàsics”.

Cuadras s’ha mostrat molt crític amb el recent asfaltat d’un tram del carrer del Sol “on no hi viu ningú, enlloc de posar l’atenció en aquells on hi ha veïns com els carrers Torrent de l’Espelt i Neptú. És una manca de sensibilitat absoluta que ja fa 14 anys que dura del govern de Junts”.