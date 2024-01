Som-hi PSC anuncia ajuts perquè les entitats tinguin un pla contra l’assetjament sexual

Publicitat

Davant l’aprovació de les bases de subvencions a les entitats d’Igualada que atorga l’Ajuntament, el grup municipal d’Igualada Som-hi PSC ha negociat i aconseguit crear una subvenció perquè les entitats puguin dotar-se d’un Pla de prevenció, detecció i actuació contra l’Assetjament Sexual a dones, nenes i nens.

La regidora d’Igualada Som-hi Montse Montaña explica que “l’assetjament sexual és una forma de violència sobre dones, nenes i nens. Darrerament han estat diverses les notícies relacionades amb assetjament sexual a entitats esportives o culturals a d’altres municipis i no podem pensar que aquestes coses a Igualada no passen o no passaran. Per aquest motiu des del nostre grup vam acordar amb el govern de Junts que l’Ajuntament podia incidir sobre aquesta realitat fent que disposar del Pla contra l’assetjament sexual sigui un requisit imprescindible per accedir al conjunt de subvencions el proper any”.

Montaña detalla que “perquè tenir el Pla sigui un requisit imprescindible per accedir a les subvencions de l’Ajuntament cal un pas previ que és el de facilitar que les entitats el puguin tenir. Per això creem aquesta línia de subvenció com a primer pas. Creiem que el procés d’elaboració del Pla és una oportunitat per visibilitzar el problema i sensibilitzar la ciutadania, a més de crear espais en els quals les víctimes puguin denunciar i es puguin abordar aquestes situacions si es produeixen per a crear entorns més segurs per les dones, les nenes i els nens de la nostra ciutat”.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada remarca que aquest acord per crear aquesta subvenció “és un exemple de la política útil que PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta fem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan millorar la nostra ciutat. Tenim i practiquem la capacitat d’acord quan beneficia la ciutadania, i millora la vida de la gent. Cal dir que en aquest tema tant la regidora d’Igualtat com el govern es van mostrar receptius, fent possible la nostra proposta. Fem política útil i sempre en positiu”.

Finestreta única per les entitats

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) continua reclamant, tal i com portava al seu programa electoral, la creació d’una finestreta única per les entitats de la ciutat. Això vol dir que les entitats tinguin un suport exclusiu per facilitar els seus tràmits amb els diferents departaments de l’Ajuntament, ja que moltes vegades això representa una dificultat afegida a l’hora d’organitzar qualsevol activitat a la ciutat.

