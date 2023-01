Som-hi proposa la creació d’un Saló Jove per donar una oferta d’oci als joves durant el Nadal

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) proposa que es creï un saló per a joves que complementi les activitats que es fan al Saló de la Infància cada Nadal. La formació d’esquerres i progressista considera que és necessari oferir un seguit d’activitats per a joves d’entre 12 i 18 anys que no se senten atrets pel Saló de la Infància i que podrien participar en un espai d’oci adequat per la seva edat. A més, proposen que aquest Saló Jove sigui descentralitzat als barris de la ciutat tot ofertant activitats com tallers de DJ, de programació de videojocs o una bolera, entre altres.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “aquesta proposta neix de les demandes que diferents pares i mares ens fan arribar cada Nadal per a que un cop les seves filles i fills ja superen l’edat del Saló, puguin seguir trobant una activitat de lleure i coneixement. Proposem una evolució del Saló i que es posi en marxa una primera proposta amb tot de continguts adequats pels joves de manera descentralitzada a la ciutat, ja que creiem que pot ser una oferta molt atractiva per ells”.

Cuadras remarca que “la manca d’oci pels joves és un dels problemes que té Igualada i una preocupació que moltes famílies ens fan arribar. Per Nadal proposem la creació d’aquest Saló Jove però per nosaltres també és una prioritat que puguin tenir oci durant tot l’any a la nostra ciutat. Per això serà un dels punts que incorporarem el nostre programa electoral i una prioritat perquè puguin gaudir de la ciutat on han nascut durant tota l’adolescència amb els seus amics”.

Igualada Som-hi també demana que el Saló s’adapti a les necessitats dels infants amb diversitat funcional per a garantir espais on puguin jugar en bones condicions. La regidora d’Igualada Som-hi, Irene Gil, explica que “reclamem que s’avanci en fer el Saló el màxim d’inclusiu possible i que es duguin a terme tots els esforços per a tenir en compte les necessitats de tots els nens i nenes”. Tarragona, per exemple, cada any adapta el seu Saló pels infants amb autisme.

Problemes amb les entrades

D’altra banda, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també demanen revisar i corregir els problemes que hi ha hagut aquest any amb les entrades, ja que al reservar-se per internet i no diferenciar-se entre matí i tarda, han quedat esgotades de seguida i moltes famílies no han pogut gaudir del Saló. Igualada Som-hi lamenta aquest fet i emplaça el govern de Junts “a millorar urgentment el sistema o augmentar l’aforament per garantir que el màxim nombre d’infants de la ciutat puguin participar al Saló”.