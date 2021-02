Som-hi no dona suport a la proposta de crear habitatge en plantes baixes

El grup municipal d’Igualada Som-hi no recolzarà la proposta del govern de Junts per Igualada de convertir les plantes baixes de la ciutat en pisos. El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “amb aquesta proposta, Castells està proposant la mort definitiva del comerç de la ciutat i convertir Igualada en una ciutat dormitori. Per això la nostra oposició és frontal. Volem una ciutat amb habitatge i amb comerç als carrers”.

Cuadras detalla que “a Igualada no hi ha una necessitat de crear habitatge, tenim més de 2.000 pisos buits. El que cal és un pla ambiciós per a rehabilitar aquestes vivendes i que puguin posar-se a disposició de la ciutadania. Els metres quadrats de vivenda no estan esgotats, ni molt menys, per tant ens sembla fora de lloc crear nous metres quadrats sense haver propiciat que els existents puguin estar a disposició de la ciutadania.”

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi explica que “hi ha alguns carrers molt concrets on potser es podria estudiar fer aquesta modificació, però no pas fer-ho de manera global com planteja el govern perquè portaria a una ciutat dormitori i a la desertització comercial definitiva de diverses zones. És més, si es rehabilitessin els pisos buits existents s’augmentaria la població de zones de la ciutat ara buides. Una població que necessitaria comerç i serveis, el que provocaria que naixessin negocis a les plantes baixes que ara estan desocupades i que el govern vol eliminar com a espais d’activitat econòmica”.

Jordi Cuadras considera que la modificació urbanística per convertir les plantes baixes en pisos és “l’enèsim error urbanístic que proposa el govern de Junts per Igualada quan el que cal és afrontar la redacció d’un nou POUM amb consens de grups polítics i agents”. I afegeix que “no sabem si Castells no fa un POUM per por a perdre les eleccions o perquè té pressions de certs sectors privats, però un alcalde ha d’actuar amb altura de mires i hauria d’entendre que gestionar la ciutat amb un document de l’any 1986 és absolutament desfasat i incomprensible Li hem ofert afrontar la redacció sense que es polititzi perquè no hi hagi ni guanyadors ni perdedors i que només hi guanyi la ciutat però no ha acceptat aquesta mà estesa.” Igualada Som-hi afegeix que “no es pot seguir magrejant la ciutat amb modificacions puntuals sense afrontar la revisió general i planificar, per exemple, què ha de passar al barri del Rec”.

La formació que integra PSC, Comuns i Igualada Oberta també explica que “qualsevol modificació urbanística hauria de satisfer els interessos privats i els públics, buscar un equilibri. La proposta de pisos en plantes baixes només serveix per augmentar els metres quadrats de promoció d’habitatge sense que això tingui una compensació en creació de noves zones verdes, nous carrers o esponjament de certes zones, com passa habitualment en qualsevol modificació urbanística. En aquest cas només hi guanya la part privada sense cap repercussió en la part pública”.