Som-hi lamenta que el Parlament no recolzi la demanda per mantenir els trens directes d’Igualada a Barcelona

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, lamenta que els grups d’ERC i Junts al Parlament no hagin votat a favor de la reclamació per mantenir el tren d’Igualada a Barcelona sense transbordament a Martorell. La Proposta de Resolució entrada pel PSC a la cambra catalana demanava a la Generalitat que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) rectifiqués el Pla d’Actuació 2022-2026 i eliminés la previsió de suprimir els trens d’Igualada a Barcelona i d’obligar-los a fer transbordament a Martorell. Una petició entrada al mes de juliol i votada ara que no ha prosperat per la manca de suport d’ERC i Junts.

Malgrat que la petició ha estat tombada, Cuadras explica que “seguirem defensant Igualada i posant els interessos de la ciutat al davant de tot perquè FGC no acabi aplicant aquesta mesura com és la supressió de l’actual tren d’Igualada a Barcelona per fer-ne un fins a Martorell i allà canviar de comboi per seguir fins a Barcelona, el que sumarà temps de viatge a l’actual 1 hora i 29 minuts que triga el trajecte. Vam dir que faríem tots els tràmits al nostre abast per defensar els interessos de les igualadines i igualadins i això és el que vam fer amb la petició que vam entrar al Parlament amb l’esperança de que els grups hi donessin suport i FGC canviés la seva proposta. No ha estat així, ho lamentem i estem sorpresos, però seguirem lluitant-ho”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta afegeix que “en plena emergència climàtica és incomprensible que la Generalitat, enlloc de millorar el tren perquè sigui una alternativa de mobilitat en transport públic eficient, proposi una mesura com és el transbordament a Martorell que precisament li resta competitivitat. Això voldrà dir perjudicar als usuaris i usuàries i, malauradament, potser perdre’n, quan el que cal és guanyar-ne. Recordem que el tren és l’únic mitjà 100% sostenible que ens connecta amb Barcelona”.

Davant aquest fet, Jordi Cuadras continua reclamant impulsar un pacte de ciutat per fer front a aquesta mesura amb el consens de totes les forces polítiques i dels agents socials i econòmics implicats: “Hem de passar a l’acció i fer-nos escoltar com a ciutat. Ja ho vam reclamar al Ple del mes de juliol i l’alcalde Marc Castells va dir que això no passaria, però la votació al Parlament el contradiu. Ha de ser una lluita de ciutat i no de partits. Hem de fer tota la força per evitar que ens prenguin el tren d’Igualada a Barcelona i el converteixin en un tren d’Igualada a Martorell i que allà n’haguem d’agafar un altre per arribar a Barcelona. De cap manera podem permetre ni acceptar el que preveu Ferrocarrils”.

El portaveu d’Igualada Som-hi també alerta que “eliminar el tren fins a Barcelona com vol fer FGC seria el principi del final del carrilet a Igualada. Al 1977 ja es va estar a punt de perdre aquest tren i gràcies a la pressió ciutadana es va mantenir. És el moment de tornar a la lluita per evitar que, ara, ens quedem sense el tren fins a Barcelona”. D’altra banda, Jordi Cuadras remarca que “al mateix moment que demanem un bon servei de Ferrocarrils, nosaltres també seguim reclamant que es faci realitat l’Eix Transversal Ferroviari aprovat a l’any 2010 que preveu connectar Igualada i Barcelona en 35 minuts amb una nova línia de tren vorejant l’autovia A-2”.

La Proposta de Resolució al Parlament que ha estat votada ara va ser registrada al mes de juliol de manera conjunta pel diputat del PSC per l’Anoia Jordi Riba, el del Bages Cristòfol Gimeno i la del Baix Llobregat Rocío García, juntament amb els alcaldes d’Esparreguera, Abrera i Sant Esteve Sesrovires i els portaveus a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Manresa.