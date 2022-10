Som-hi es mostra satisfeta amb el primer mes de la campanya Igualada Parla

El grup municipal d’Igualada Som-hi completa el primer mes de la campanya “Parla Igualada” havent fet parada, ja, a la Masuca, Fàtima, Cal Font i Set Camins. Aquests han estat els primers quatre barris que la formació ha visitat per escoltar les demandes dels veïns i veïnes i durant tota la tardor continuarà fent parades a peu de carrer fins a ser a tots els barris de la ciutat.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, fa una molt bona valoració del primer mes de “Parla Igualada” i explica que “escoltar és bàsic en política i per nosaltres és la base del nostre projecte per Igualada. Escoltem a tothom i ho fem a tots els barris per convertir totes les demandes que rebem en propostes que el nostre equip farem a l’Ajuntament. La seguretat, la neteja, l’habitatge i la mobilitat són les principals preocupacions que ens fan arribar les veïnes i veïns als barris que hem visitat durant aquest primer mes de ‘Parla Igualada’”.

Cuadras afegeix que “la política municipal és la política que està a peu de carrer i això és el que portem fent durant tot el mandat i ara incrementem amb ‘Parla Igualada’. Ha sigut un treball continu que no hem deixat de fer perquè creiem en la proximitat. Amb ‘Parla Igualada’ volem continuar amb aquest tarannà tan nostre. Escoltant la gent és com coneixem molt bé la ciutat i els seus problemes per a saber què cal millorar quan governem”.

A més de les parades a peu de carrer a tots els barris, la campanya “Parla Igualada” d’Igualada Som-hi també recull les inquietuds de les ciutadanes i ciutadans d’Igualada a través del canal de Whatsapp de la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta.