Som-hi denuncia que l’ascensor de Fàtima porta un mes sense funcionar

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) considera “inadmissible” que l’ascensor de Fàtima porti un mes sense funcionar i hagi deixat sense aquest servei les veïnes i veïns dels barris de Fàtima i Set Camins. La formació progressista denuncia que és l’enèsima vegada que passa i demana que el govern de Junts canviï el contracte de manteniment per evitar que la instal·lació estigui gairebé contínuament fora de servei.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca explica que “l’ascensor és una infraestructura de mobilitat bàsica pel dia a dia de les veïnes i veïns de Fàtima i el Set Camins per anar a comprar, al metge, al banc o a portar infants a les escoles. Estem preocupats pel mal servei que es dona i per això ens hem arremangat per a trobar solucions. No podem creure que un Ajuntament com el d’Igualada no pugui garantir el seu funcionament. Fa tres anys vam fer arribar al govern de Junts un seguit de propostes per a millorar la vigilància i els temps de resposta en casos d’incidència però no les ha aplicat. Les solucions hi són, cal voluntat per tirar-les endavant i demanem al govern que ho faci”.

La formació que integren PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta proposa la revisió del contractes de manteniment per allargar-lo dels 2 anys de durada actuals fins als 5 anys, ja que sinó l’empresa no amortitza les inversions que pot fer en el manteniment i deixa de fer-les. També que en aquests contractes s’introdueixin diferents clàusules per a garantir el funcionament com establir un temps de resposta davant de cada incidència per sota dels 30 minuts pels avisos urgents i per sota de les dues hores pels no urgents. I en tercer lloc que, per contracte, l’empresa estigui obligada a tenir les peces de reparació de la instal·lació en estoc i que no passi com ara que les han de portar de l’estranger i triguen diverses setmanes amb les instal·lacions parades.

Quim Roca explica que “no ens podem quedar de braços plegats dient que tot és un problema d’incivisme, cal revisar els contractes de manteniment, la vigilància a la zona i introduir totes les mesures que nosaltres fa tres anys que estem proposant perquè funcioni. Si en altres ciutats els ascensors públics funcionen, per què a Igualada no? El nostre model de ciutat és el d’una ciutat connectada i on les infraestructures funcionen de manera eficient. Cal actuar”.