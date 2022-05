Som-hi demana impulsar un pla municipal en cas d’onades de calor

Després de viure la primera onada de calor de l’any aquesta darrera setmana, el grup municipal d’Igualada Som-hi proposa que la ciutat tingui un Pla de Calor per oferir diversos serveis i “evitar la improvisació del govern de Junts que hi va haver amb l’onada de calor de l’estiu passat”. La formació considera imprescindible que Igualada tingui aquesta eina davant els episodis de calor que s’espera viure i que aniran a més degut a l’emergència climàtica i recorda al govern que “no tothom marxa de vacances i que cal preparar aquestes mesures amb antel·lació”.

El Pla de Calor que proposta Igualada Som-hi contempla 5 accions: en primer lloc, quan es decreti que hi ha onada de calor, oferir accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys. En segon lloc, obrir “refugis climàtics” als 5 centres cívics d’Igualada amb sales de lectura o d’estada amb aire condicionat a l’Espai Cívic Centre, Casal del Passeig, Centre Cívic de Fàtima, Casal Cívic Montserrat i Centre Cívic Nord.

Com a tercera mesura, Igualada Som-hi proposa la instal·lació de punts d’hidratació als diferents barris que complementin les fonts públiques de la ciutat. El quart punt del Pla és prioritzar la programació de jocs i tallers relacionats amb l’aigua a tots els casals d’estiu. I com a cinquè punt, establir una guia d’assessorament energètic amb recomanacions de com mantenir un habitatge el màxim de fresc possible.

La regidora d’Igualada Som-hi Irene Gil, considera que “les altes temperatures que hem viscut aquesta darrera setmana amb la primera onada de calor de l’any i les que segurament viurem durant els propers mesos requereixen de mesures excepcionals per part de l’Ajuntament per a protegir els col·lectius de risc. No tothom marxa de vacances”. Gil recorda que amb l’onada de calor de l’any passat, per exemple, “Vilanova i Montbui van estipular piscina gratuïta pels col·lectius de risc mentre que Igualada no va fer-ho, malgrat que nosaltres ho vam demanar. Això no pot tornar a passar”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi Jordi Cuadras recorda que les onades de calor seran cada vegada més habituals tal i com hem vist aquesta darrera setmana pel que reclama tenir un Pla específic sobre aquets tema i no només incloure algun punt al Pla Bàsic d’Emergències: “Igualada ha d’estar plenament preparada per atendre tots els col·lectius que més pateixen o els afecten les onades de calor i garantir el seu benestar i el de tota la població davant aquests episodis. Oferim aquesta proposta al govern de Junts i ens oferim a pactar les diferents mesures i poder tenir el Pla de Calor que creiem imprescindible i útil”.