Som-hi considera “històric” la creació del carril bus a la B-23 per entrar a Barcelona

El portaveu d’Igualada Som-hi a l’Ajuntament, Jordi Cuadras, celebra l’anunci fet aquesta setmana pel govern espanyol de tirar endavant el carril bus a la carretera B-23 d’entrada a Barcelona fins a la Diagonal. La mesura és una llarga reivindicació de les ciutats de l’Àrea Metropolitana a la qual, Cuadras s’hi va sumar l’any 2019.

Després d’algunes reunions amb alcaldes de l’àrea metropolitana i trobades amb alguns representants del govern espanyol, Cuadras afirma que “hem fet servir tots els contactes que tenim a les diferents administracions per donar més força a la reivindicació i fer-los veure que no es tractava només d’una millora pels municipis de l’Àrea Metropolitana, sinó que també per ciutats com Igualada. Ja hem dit que volem que Igualada tingui un rol a l’entorn metropolità i aquesta lluita conjunta amb les ciutats metropolitanes n’és un exemple”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi destaca que “des d’Igualada necessitem el carril Bus per assegurar una connexió de 40 minuts amb Barcelona durant totes les hores del dia. Amb aquesta infraestructura, els autobusos de la Hispano Igualadina evitaran les retencions que es produeixen a les primeres hores del dia i el temps de viatge es veurà garantit. Això permetrà un millor servei a les persones que utilitzen l’autobús perquè sabran a quina hora surten i a quina hora arriben sense patir”. Jordi Cuadras afegeix que “esperem que sigui un important incentiu per augmentar l’ús del transport públic en un context d’emergència climàtica, ja que serà més ràpid accedir a Barcelona amb bus que amb cotxe”.

El carril Bus a la B-23 es crearà a través d’un quart carril d’entrada a Barcelona que es construirà on ara hi ha la mitjana de la carretera.Les obres està previst que comencin durant aquest any 2022 i que acabin en un màxim de dos anys.