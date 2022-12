Som-hi celebra que la bonificació de l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques l’hagin demanat 100 persones

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) valora “molt positivament” el funcionament del primer any de la bonificació de l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques a cases o comunitats de veïns de la ciutat. Aquesta és una mesura que la formació progressista va aconseguir que es posés en marxa l’1 de gener del 2022 tot negociant-la amb el govern perquè formés part de les ordenances fiscals de l’Ajuntament. Un any després ja han estat 97 els propietaris que ho han demanat i se’ls bonifica el 50% de l’IBI durant 5 anys.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “haver pogut ajudar a gairebé 100 famílies a fer el pas cap a l’energia verda ens omple de satisfacció. Valorem molt positivament com ha funcionat la iniciativa durant el primer any d’implementació i d’haver estat útils, des de l’oposició, en proposar i aconseguir aquesta mesura. Vam donar la idea, la vam fer possible i s’ha demostrat que ha funcionat”. Cuadras remarca que “és un exemple més de la política útil que practiquem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan avançar la nostra ciutat aprofitant que el govern de Junts es troba en minoria”.

Per Cuadras, “la lluita contra l’emergència climàtica és un repte que ens interpel·la i cal que a nivell municipal fem totes les accions que estan al nostre abast per promoure la transició verda. Amb la bonificació de l’IBI que vam impulsar ara fa un any, estem donant un important incentiu perquè aquells particulars i comunitats de veïns que vulguin fer el pas a l’autoconsum i a la generació d’energia verda, puguin fer-ho. Volem una Igualada verda i aquesta mesura ens hi apropa”.

El regidor d’Igualada Som-hi Quim Roca recorda que l’acció està generant més ocupació per les empreses instal·ladores de plaques fotovoltaiques i remarca que “hem vist com en un any ja se n’han beneficiat prop de 100 persones i això ha fet que el consum d’energia verda a cases i comunitats de veïns hagi augmentat de manera considerable a la nostra ciutat gràcies a la bonificació de l’IBI que vam impulsar”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta ja va aconseguir al Pressupost del 2020 que els equipaments municipals d’Igualada instal·lessin plaques fotovoltaiques però recorden que, per a tenir una ciutat molt més verda i compromesa amb la lluita contra l’emergència climàtica, cal que les vivendes i comunitats de veïns també puguin fer aquest pas i estan convençuts que la bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys que ara compleix el seu primer any en vigor és una mesura que ho ha incentitat i ho continuarà incentivant. Tothom qui vulgui més informació al respecte, pot preguntar-ho al canal de Whatsapp d’Igualada Som-hi: 674 966 031.