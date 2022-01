Som-hi celebra que ja es pugui demanar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Amb l’entrada del nou any 2022, ha entrat en vigor la bonificació de l’IBI per aquells particulars i comunitats de veïns d’Igualada que instal·lin plaques fotovoltaiques a casa seva. Aquesta és una mesura que Igualada Som-hi va voler incloure dins les ordenances fiscals de la ciutat per poder donar-hi suport. Així doncs, l’Ajuntament bonifica el 50% de l’IBI durant 5 anys.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que “la bonificació per instal·lar plaques fotovoltaiques que hem aconseguit és una exemple de la política útil que PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta fem des de l’Ajuntament tot aprofitant, des de l’oposició, la minoria del govern de Junts amb la introducció de polítiques que formen part del nostre model de ciutat”.

Per Cuadras, “la lluita contra l’emergència climàtica és un repte que ens interpel·la i cal que a nivell municipal fem totes les accions que estan al nostre abast per promoure la transició verda. Amb la bonificació de l’IBI que hem proposat i que ja es troba en vigor, estem donant un important incentiu perquè aquells particulars i comunitats de veïns que vulguin fer el pas a l’autoconsum i a la generació d’energia verda, puguin fer-ho. Volem una Igualada verda i aquesta mesura ens hi apropa”.

Jordi Cuadras recorda, també, que l’acció pot generar més ocupació per les empreses instal·ladores de plaques fotovoltaiques i remarca que “esperem que se’n puguin beneficiar moltes persones i que al consum d’energia verda a cases i comunitats de veïns augmenti de manera considerable a la nostra ciutat gràcies a la bonificació de l’IBI”.

En els pressupostos de 2020, Som-hi ja va fer aconseguir per incloure que els equipaments municipals d’Igualada instal·lessin plaques fotovoltaiques.