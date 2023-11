Som-hi anuncia la reforma de les escales mecàniques d’Igualada per a la primavera

Publicitat

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha anunciat que ja s’ha obert la licitació per renovar les escales mecàniques del carrer de Sant Magí. Una vegada s’adjudiqui el contracte, les obres està previst que es facin durant el primer trimestre de l’any que ve, del mes de gener al mes d’abril. És una de les mesures que Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) va aconseguir incloure a l’acord de Pressupost del 2023 amb el govern de la ciutat.

Cuadras explica que “es canviaran les quatre escales mecàniques del carrer de Sant Magí per fases perquè les obres causin les mínimes molèsties als vianants. Es tracta d’una mesura absolutament necessària i per això va ser una de les condicions que vam posar des del nostre grup a l’oposició al govern de Junts per tramitar el Pressupost d’aquest 2023. Vam condicionar la seva aprovació a que contemplés la renovació de les escales, entre altres projectes”.

El cap de l’oposició afirma que “és hora d’acabar amb les constants avaries que pateixen les escales i de garantir el seu correcte funcionament, ja que és una infraestructura clau per la mobilitat a peu nord-sud de la ciutat. Enguany es compleixen 20 anys de la seva posada en marxa i hem insistit en fer possible la renovació fins que ho hem aconseguit”.

Des d’Igualada Som-hi recorden, també, que la renovació de les escales és una reivindicació de molts veïns i veïnes davant les constants avaries que pateixen que la formació progressista ha denunciat de manera reiterada per aconseguir una solució davant la “desídia” que el govern de Junts ha tingut en el seu manteniment els darrers anys.

Cuadras referma que la renovació de les escales mecàniques “és un exemple de la política útil que PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta fem a l’Ajuntament tot proposant i fent possible projectes que fan millorar la nostra ciutat. Tenim i practiquem la capacitat d’acord quan beneficia la ciutadania i millorem la vida de la gent aprofitant la minoria del govern de Marc Castells”. Un cop adjudicada la licitació, la renovació de les escales mecàniques començaria la darrera setmana de gener.

