S’obre una nova convocatòria del premi Igual’ART

Amb l’objectiu d’estimular la creació artística en l’àmbit local, l’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Promoció Cultural, convoca cada any el premi IgualART, concurs de projectes d’arts visuals inèdits en qualsevol de les seves disciplines: pintura, escultura, dibuix o gravat, com també en fotografia, videoart o la combinació de qualsevol d’elles.

La presentació de la nova convocatòria es va fer el dimecres, durant la compareixença del regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps. El concurs és una crida a artistes, col·lectius, associacions i empreses que tinguin projectes artístics en procés de creació, amb els quals demanar la dotació econòmica per a la realització de la seva proposta i confeccionar una exposició que expliqui el projecte presentat. Els participants hauran de ser majors d’edat i residir en algun dels municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena o bé, formar part de col·lectius on el 50% dels seus membres compleixin aquestes condicions.

El jurat estarà format per un representant de l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps, un representat de l’entitat Disseny=Igualada, un de l’entitat Disseny Marked, dos vocals especialitzats en el món de l’art, un representant del Departament de Promoció Cultural i el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals. El veredicte s’anunciarà al llarg del mes de novembre.

La presentació de la proposta guanyadora en forma d’exposició es durà a terme al llarg del 2024. Les bases i condicions de les candidatures es poden trobar a la web de l’Ajuntament d’Igualada.

L’Art i el disseny com a base de la imatge d’enguany

El disseny de la convocatòria d’aquest any ha estat a càrrec del dissenyador Arnau Gracia, qui a partir de textures, tintes i estris ha generat un disseny contemporani i visual, subratllant el traç del pinzell que dibuixa la paraula “Art” i utilitzant aquest recurs com a base per a la imatge de l’edició d’aquest 2023 i la presentació de les bases del concurs.

Ser o no ser (mares)

El premi Igual’ART de la passada edició va recaure en l’associació Incòmoda i el projecte de la revista homònima que editen des del 2020, per donar suport a l’edició d’un nou número de la publicació, centrat en repensar les maternitats. L’entitat treballa projectes vinculats al feminisme des d’una experiència gràfica i creativa i està format per Marina Camprubí, Patricia Carreño, Maria Moix i Mireia Sala. En motiu de l’exposició, col·laboraran en l’equip de treball Judit Pla i Verònica Galisteo. Ser o no ser (mares) es podrà veure del 26 de maig al 16 de juliol a l’Espai Cub del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.