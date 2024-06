S’obre el termini d’inscripció per participar al 48è Concurs de Teatre Amateur de Piera

Aquest dilluns ha començat el període d’inscripció per a la 48a edició del Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera. El termini per inscriure’s finalitzarà el pròxim 31 de juliol, i està obert a totes les companyies teatrals exclusivament amateurs. Les inscripcions es poden realitzar enviant un correu electrònic a comissioteatrepiera@gmail.com.

Les companyies participants hauran d’enviar la fitxa d’inscripció completada, juntament amb un breu historial de la companyia, una sinopsi de l’obra, una fotografia de bona qualitat i el repartiment. Per a la selecció, també caldrà aportar material gràfic com una filmació de bona qualitat i altres fotografies, preferiblement en format enllaç a YouTube o descarregable. En cas de no presentar tota la documentació requerida, la sol·licitud no serà acceptada. Les propostes seleccionades es faran públiques l’1 de setembre.

Com és habitual, el Teatre Foment de Piera acollirà les obres del concurs d’enguany cada dissabte d’octubre i novembre a les 7 de la tarda. El jurat, format per persones directament vinculades al món del teatre, serà l’encarregat d’atorgar diversos premis, incloent-hi les tres millors obres, la millor direcció, els millors actors i actrius, els millors actors i actrius de repartiment i la millor presentació escènica. També es lliurarà el premi per votació popular – Memorial Ramon Mora. L’entrega dels guardons es durà a terme el dissabte, 14 de desembre, al mateix teatre.

Aquest concurs representa una gran oportunitat per a les companyies de teatre amateur de mostrar el seu talent i gaudir de l’experiència de participar en un esdeveniment amb una llarga tradició i reconeixement a la nostra vila.

El document amb les bases de la convocatòria el trobareu a viladepiera.cat