S’obre el període de preinscripció als estudis postobligatoris de Piera

Durant abril i maig, es podran tramitar les peticions per als cicles acadèmics no obligatoris

A partir d’aquest mes d’abril, i al llarg de maig, s’obre el període de preinscripcions pel curs 2024-2025 per a l’alumnat d’estudis postobligatoris, com batxillerat, educació infantil, cicles formatius i programes d’inserció laboral. En aquest darrer sentit, la Generalitat de Catalunya ha anunciat que, a partir d’ara, es treballarà per garantir l’accés als cicles de grau mitjà i superior a estudiants de formació professional, d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i batxillerat.

Les dates de presentació de les sol·licituds són les següents:

Batxillerat: del 18 al 25 d’abril

del 18 al 25 d’abril Programes de formació i inserció: del 2 al 9 de maig

del 2 al 9 de maig Llar d’infants: del 8 al 21 de maig

del 8 al 21 de maig Cicles de Formació Professional: del 24 al 30 de maig

Jornades de portes obertes

L’INS Guinovarda, la Llar d’Infants La Tortuga i la Llar d’Infants Municipal El Gall Mullat han organitzat jornades de portes obertes per donar a conèixer a les famílies el seu projecte pedagògic i les seves instal·lacions. Pel que fa als cicles de batxillerat i cicles formatius, l’institut ha programat visites pel pròxim dimecres, 10 d’abril, a les 17.30 hores. Per assistir, no cal inscriure’s.

Sí que cal inscripció per conèixer la Llar d’Infants El Gall Mullat el divendres, 19 d’abril, a les 19 hores. Per anar-hi —o demanar més informació—, és necessari adreçar un correu electrònic a a8065068@xtec.cat, o bé trucar al 937 762 195. Per la seva banda, la Llar d’Infants La Tortuga preveu trobades a demanda amb les famílies interessades en el seu centre. Per anar-hi, cal trucar al 937 788 201 o enviar un correu electrònic a latortugadepiera@gmail.com.

Novetats a les preinscripcions de Formació Professional En l’àmbit dels cicles formatius, la Generalitat de Catalunya ha presentat novetats en el procés de preinscripció i matrícula, amb la finalitat de simplificar-lo. D’un costat, es reservaran més places per l’alumnat que arriba de la formació professional perquè tinguin les mateixes possibilitats d’accedir als d’estudis de grau mitjà i superior que estudiants d’ESO i batxillerat.

Les places s’assignaran a partir de les qualificacions, per tant, la nota tindrà més pes per obtenir plaça, per sobre de l’ordre de petició, com passava fins ara. D’aquesta manera, el sistema per ordenar les sol·licituds s’equipara al que es fa servir a les universitats, que afavoreix les notes més altes.