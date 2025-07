Sistemes d’oficina Tecnocat

Aquesta empresa té tres divisions complementàries. Una dedicada a la impressió, sent els distribuïdors oficials de la marca Canon a les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès, Alt i Baix Penedès, Garraf i la ciutat de Barcelona. A través de Canon han anat forjant aliances amb altres fabricants primer nivell per oferir a les empreses una munió d’articles en les àrees d’audiovisuals, informàtica i robòtica. Des d’una impressora de sobretaula, fins a un panell LED de 3 metres per 3 metres o la robòtica col·laborativa i la IA.

En l’àrea d’Audiovisuals, són distribuïdors oficials NEWLINE, en la d’Informàtica, distribuïdors oficials de la marca LENOVO i en la de robòtica de PUDU ROBOTICS, divisió en què porten ja dos anys i on tenen una progressió exponencial, ja que aquest tipus de robòtica de col·laboració en els camps de la neteja, restauració i transport està sent la descoberta per moltes empreses.

El Grup TECNOCAT dissenya i distribueix solucions tecnològiques per a empreses en àrees com la impressió, la informàtica, l’audiovisual i la robòtica col·laborativa. Treballen amb marques líders i ofereixen robots adaptats a la neteja, el transport i la restauració.

Sent potser l’àrea de la robòtica la més desconeguda de la seva oferta ens estendrem més en l’àrea de la innovació en el disseny de robots per esdeveniments de la mà de Robots de Treball, empresa de més de 35 anys en el sector de tecnologies aplicades.

En la part de robòtica col·laborativa cal destacar els robots adreçats a les empreses, diferenciats clarament en tres sectors:

Neteja: CC1 (escombradora – fregadora per a entorns oficines) MT1 (escombradora industrial).

Transport: T300 (robot d’entrega industrial amb funció follow me) Flashbot (servei d’habitacions).

Restauració: Bellabot (el robot cambrer, que ajuda en el servei diari d’un bar o restaurant).

El principal propòsit dels robots col·laboratius és poder automatitzar processos repetitius i pesats, no només per augmentar el ritme de treball i producció, ja que poden treballar 24/7 sense cansar-se, distreure’s o cometre els típics errors per rutina, sinó per alleujar l’estrès i la càrrega laboral del personal humà.

D’aquesta manera, s’allibera un temps valuós en què els empleats es poden dedicar a tasques més delicades, complexes o creatives, creant així un flux de treball més estable, eficient i ampli