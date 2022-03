Sis propostes oferiran una experiència immersiva en les arts escèniques a la 33a Mostra Igualada

El format de les instal·lacions cada vegada pren més força en el terreny de les arts escèniques infantils i juvenils. La programació de la 33a Mostra Igualada compta amb sis propostes immersives i innovadores que també tenen una mirada 360º perquè infants, joves i famílies puguin viure-les des de dins i despertar així la seva curiositat. Una biblioteca amb llibres plens d’històries que no es troben enlloc més, passatges on els secrets i els records ens acompanyen, una capseta de música gegant o la tecnologia són les protagonistes d’enguany.

L’artista Marga Socias presenta Biblioteca de la Curiositat Infinita, un espai on cada llibre ens convida a un univers fascinant, un món per descobrir on pot passar qualsevol cosa. La Companyia Minimons proposa a El passatge dels records un espectacle sensorial en format recorregut on les famílies seran les protagonistes de l’experiència i per entrar-hi cada visitant haurà d’escollir el seu record més bell que li agradaria conservar per sempre.

La Caixeta a càrrec d’Holoqué és una bonica història d’amor prohibit entre la música i la dansa, un viatge explicat amb hologrames i vídeo mapping de dues ballarines dins d’una capsa de música gegant. A Secrets de Tombs Creatius, l’artesania i la tecnologia es combinen per oferir una experiència personalitzada, intensa i intransferible. Un espectacle vivencial de carrer insòlit i emocionant que proposa al públic un recorregut a la recerca d’un gran secret, que només descobriran jugant i deixant-se endur per la curiositat.

Bulb&Me és la nova proposta de la companyia multidisciplinar Múcab Dans, una instal·lació visual, poètica, interactiva i participativa que es complementa també amb un espectacle homònim. Per acabar, un robot, amb forma de cervell, explica als joves la dificultat de viure la maternitat i la paternitat a A pie, del valencià Jose Antonio Portillo, una instal·lació sonora on habita la música, la mecatrònica, el dibuix, el teatre i el so.

Entrada gratuïta i preu únic

Les instal·lacions Biblioteca de la Curiositat Infinita, Secrets, El passatge dels records i La Caixeta són gratuïtes i ofereixen diversos passis durant l’horari d’obertura. Per accedir-hi, caldrà recollir l’entrada al mateix espai d’actuació (aquesta entrada només serà vàlida pel mateix dia i franja, matí o tarda).

En el cas de Bulb&Me és alhora instal·lació i espectacle. La instal·lació és gratuïta i d’accés lliure durant l’horari d’obertura, mentre que l’espectacle té un preu únic de 2 euros, com també la instal·lació A pie, situada a l’Escola de Música.

Arts de carrer

A banda de les instal·lacions, la 33a Mostra Igualada també pren el carrer amb diverses propostes: [ The Frame ] d’Eléctrico28, un exercici dràstic al carrer que treballa des del risc, la reacció i la improvisació per tal de convertir en extraordinari allò que aparentment és ordinari; Dis_Order de PereHosta proposa un espectacle de poètica del desordre i riure del quotidià, l’oficina surt al carrer per ordenar i certificar certituds mentre segella les nostres mirades amb humor; Gregaris de Soon Circus Company, un espectacle de suar, tendre i divertit sobre el costat més humà de l’esport per parlar de l’amistat; Els viatges de Bowa de la madrilenya La Gata Japonesa, circ poètic i multidisciplinari per a tots els públics amb una cuidada posada en escena; Lume de Cia Du’K’tO, una peça que es mou entre la fantasia i el món terrenal que juga amb llums, ombres, textures i colors; Potser no hi ha final de Circ Pistolet, un gran viatge delirant a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio, i Herència de La Industrial Teatrera, un espectacle en clau de clown que convida a la reflexió sobre el món en què vivim i el que volem deixar.