Sis infants sahrauís passaran l’estiu a Igualada i altres llocs de l’Anoia

Sis nens i nenes sahrauís seran a Igualada i altres pobles de la comarca per passar els dos mesos d’estiu amb famílies d’acollida. Ja fa més de vint-i-cinc anys que el programa Vacances en Pau porta nens i nenes dels campaments de refugiats sahrauís a passar l’estiu a casa nostra.

El passat dimarts, el regidor de Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada, Josep Maria Carpi acompanyat d’Antonio Aguallo, secretari d’ACAPS (Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí), i representants de diverses entitats d’Igualada Solidària, han fet la tradicional recepció a aquests nens i nenes a les instal·lacions de Càritas.

Als mesos de juliol i agost es registren temperatures molt altes als campaments de persones refugiades, les condicions són molt dures i, un els objectius del programa, és evitar que aquests infants pateixin aquesta calor.

L’estada a l’Anoia, a banda de les activitats de lleure, també s’aprofita per fer-los revisions mèdiques i per garantir que reben una bona i adequada alimentació. Antonio Aguallo ha explicat que “van passant els anys i que la situació al Sàhara no millora, el poble sahrauí segueix vivint en condicions inhumanes. És un conflicte permanent, allunyat dels focus mediàtics i ignorat per la gran majoria d’estats”. El regidor de Cooperació, Josep Maria Carpi, “ha donat la benvinguda als infants i ha agraït a ACAPS i a les famílies la seva implicació en el projecte Vacances en Pau, l’excel·lent organització i la dedicació que tenen per tal de fer que els infants passin un estiu ben divertit i profitós”.

Tant el regidor com el president d’ACAPS han animat a més famílies a que facin d’acollidores per poder augmentar el nombre d’infants acollits a la comarca a l’estiu. L’acte, com ja és tradició, ha finalitzat amb un berenar de germanor i el lliurament d’obsequis als infants acollits per part de l’Ajuntament d’Igualada, Joquines Sense Fronteres i altres entitats col·laboradores.