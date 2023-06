Sis coses que desconeixes sobre els SPF

És important recordar els beneficis que té el sol així com també el perillós que pot ser si no prenem les mesures apropiades. Una exposició inadequada pot provocar cremades, lesions oculars, envelliment de la pell i taques o càncer de pell.

Els factors de protecció solar, també coneguts com a SPF (o FPS) han de ser els nostres grans aliats per a aquesta època, ja que són la solució perfecta per protegir-nos dels rajos UVB.

Així doncs, en aquest post t’expliquem sis coses que hauries de tenir en compte sobre els SPF!

1. La quantitat sí que importa

La majoria de la gent desconeix quin nivell de protecció ens hem d’aplicar a cada part del cos, de manera que possiblement no s’està protegint bé les zones més delicades.

Per tant, hem de saber que cal protegir amb SPF 50 la part de la cara i el coll, sent les més sensibles als raigs del sol. A més, si tenim la pell sensible, la zona de les espatlles i de l’esquena és la que es crema amb més facilitat, per tant, ja saps on has d’aplicar més quantitat de crema! Finalment, pel que fa als braços i les cames, hem d’aplicar la mateixa quantitat a un costat que a l’altre, assegurant-nos que escampem la crema de manera uniforme.

2. Utilitza roba UPF

Una bona solució pel sol és utilitzar roba amb protecció UVB i UVA. L’UPF (de les sigles angleses Ultraviolet Protection Factor) indica la quantitat de radiació que bloquejarà la peça de roba. La màxima qualificació és UPF 50+ que significa que bloqueja el 98% dels raigs UVA i UVB.

Així doncs, si t’agrada anar a la muntanya o fer esports aquàtics, les peces UPF són la solució perfecta per a protegir la pell