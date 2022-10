Sis centres educatius anoiencs seleccionats pels premis Retotech

La Fundación Endesa i el Departament d’Educació han fet públics els noms dels 45 centres educatius catalans seleccionats per participar als Premis Retotech. RetoTech és un projecte totalment gratuït que facilita als centres la formació i el material necessari (kit de robòtica i impressora 3D) per dur a terme un repte tecnològic a l’aula. S’hi ha seleccionat 17 centres de primària i 28 de Secundària. D’entre ells, n’hi ha 6 d’anoiencs, que son l’IE Castell d’Òdena, l’Escola Anoia, l’INS Montbui, l’Institut Pla de les Moreres, l’Institut Badia i Margarit i l’Institut Pere Vives Vich.

Amb RetoTech, la Fundación Endesa, en col·laboració amb el Departament d’Educació i amb el suport de BQ Educación, vol apropar i promoure l’estudi de carreres STEM (ensenyaments de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) tot fomentant l’emprenedoria tecnològica. Per fer-ho RetoTech planteja un repte al personal docent i als estudiants dels centres educatius participants per tal que desenvolupin iniciatives tecnològiques innovadores encaminades a resoldre necessitats reals del seu entorn escolar o social. Així mateix, el professorat rep formació semipresencial així com seguiment i assistència durant tot el procés per part de l’equip de BQ Educación.

En aquesta edició, el nombre de premis atorgats per la Fundación Endesa creix i concedirà 17 premis en total, que es lliuraran durant un festival presencial que se celebrarà al final d’aquest curs escolar 2022-2023. Tres són els “Premis Fundación Endesa” a escala nacional i elegits pel jurat que es conformi a l’efecte, i 14 són els “Premis Professor” que s’atorgaran a escala local i seran elegits pels mateixos professors assistents a cada festival, dos premis per cada comunitat autònoma participant. En l’avaluació es tindran en compte l’originalitat i la creativitat del projecte, l’aplicabilitat a una necessitat real i la seva justificació, la competència tècnica, així com la dimensió estètica i artística del treball realitzat.

En l’edició passada, el premi a Catalunya va recaure sobre el projecte INVISUAL, de l’Institut Celrà que havia desenvolupat una sèrie de robots que facilitaven la pràctica de l’esport a persones amb ceguesa.

Més enllà del qui resulti guanyador, tots els centres participants rebran equips dotats de materials tecnològics perquè puguin començar a treballar en els seus projectes des del minut u. Així mateix, els professors de cada centre educatiu seleccionat rebran formació semipresencial centrada en els tres blocs del programa: robòtica, programació, i disseny i impressió 3D.