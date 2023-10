S’inicien les obres dels 12 pisos públics de lloguer assequible al carrer Sant Carles

El cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, ha anunciat que aquest dimecres 4 d’octubre han començat les obres per fer realitat els pisos de lloguer assequible que Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) va aconseguir incloure en un dels acords de Pressupost amb el govern de la ciutat. Es tracta de 12 habitatges que s’han començat a construir al solar del carrer de Sant Carles número 58 impulsats per l’empresa municipal PIMHA (Promotora Igualadina Municipal d’Habitatge). Les obres ja han començat i tenen una durada prevista de 14 mesos.

Cuadras es mostra molt satisfet de que el projecte comenci a ser una realitat: “És un pas endavant per a garantir el dret a l’habitatge per a famílies i col·lectius vulnerables i per això vam lluitar per incloure-ho al Pressupost. Estem contents de fer política útil i política en positiu i de veure com els acords del Pressupost es fan realitat amb equipaments com aquests 12 pisos que donaran servei a moltes famílies de la nostra ciutat”.

El cap de l’oposició recorda que “és un dia històric perquè és la primera vegada que es construeix habitatge pública a Igualada des de fa 12 anys. A la ciutat hi ha molts joves, famílies i gent gran que necessiten habitatge davant l’increment dels preus del lloguer que hi ha hagut els darrers anys per la manca d’oferta i l’existència de molts pisos tancats buits i degradats. Des de l’Ajuntament cal posar totes les eines per a garantir el dret a l’habitatge”.

La nova promoció d’habitatge públic del carrer de Sant Carles aconseguida per Igualada Som-hi se sumarà als pisos municipals que ja existeixen al carrer de la Soledat, a la plaça del Rei i al carrer Nards i que van ser construïts quan a la ciutat hi governava l’Entesa per Igualada. Com en totes aquests, la promoció serà desenvolupada per la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges (PIMHA).

A més dels 12 pisos, la promoció del carrer de Sant Carles també inclou un aparcament soterrat, trasters, locals comercials i una nova entrada al Mercat Municipal de la Masuca a través dels baixos de l’edifici.