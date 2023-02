S’inicien les obres de millora de la plaça de l’Església i del carrer de les Escoles de Vallbona

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha començat les obres de millora de la plaça de l’Església i del carrer de les Escoles. El projecte d’aquestes intervencions preveu que s’executin en tres mesos, amb un pressupost de 69.928 euros. Forma part del paquet d’inversions previst al municipi, que també inclou les millores al poliesportiu, amb un pressupost total de 320.000 euros dels quals 200.000 provene del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona.

La intervenció, ja prevista a la memòria tècnica de mobilitat desenvolupada en el casc antic del municipi, suposarà millorar l’espai per a vianants del carrer de les Escoles amb mobiliari urbà i senyalització. Una part de l’espai de la calçada d’aquesta via es destinarà al vianant, amb la utilització d’elements d’urbanisme tàctic que evitin l’estacionament de vehicles i permetran que sigui un espai d’estança i joc tant durant les entrades i sortides de l’escola com durant els períodes d’estacionament del bibliobús.

Pel que fa a la plaça de l’Església, se’n renovarà el paviment de llambordes de part de l’espai i s’hi instal·larà una pèrgola mòbil extraïble, una estructura que permetrà adequar-hi una zona d’ombra durant els mesos de més calor. La intervenció es completarà amb petites actuacions en la vegetació, amb la plantació de nous exemplars d’arbrat i la renovació de les jardineres a la cruïlla del carrer Nou amb el passatge Cabanyal.