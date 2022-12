S’inicia la licitació per a la construcció de 24 pisos socials a Igualada

Aquest mes de desembre, l’INCASOL ha iniciat el procés de licitació per la construcció de 24 pisos socials al carrer de Joan Serra i Constançó, al barri de Les Comes. Està previst que l’obra quedi adjudicada en 4 mesos i té un pressupost de 3’7 milions d’euros.

L’Ajuntament d’Igualada ja va aprovar en la seva comissió d’urbanisme del mes de març, l’atorgament de la llicència a l’INCASOL per tal de poder dur a terme aquesta promoció d’habitatge que ha estat possible gràcies a la cessió del terreny municipal per part de l’Ajuntament a la Generalitat, sent aquesta última qui s’encarrega de la promoció i inversió.

La construcció dels nous pisos té una durada prevista d’1 any i 6 mesos, i comptarà amb una planta soterrani, planta baixa i 3 plantes pis, amb un total de 24 habitatges, 24 places d’aparcament i previsió de 24 places de bicicleta.

Aquesta és una de les quatre promocions d’habitatge social que es duran a terme a la ciutat properament, juntament amb la del carrer Virtut, carrer Sant Carles i carrer Comarca.