S’inicia la confecció del Mapa de Patrimoni Cultural de Sesgueioles

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha iniciat els treballs per a confeccionar el mapa de patrimoni cultural del municipi, dins el projecte de recuperació del patrimoni.

Els Mapes de Patrimoni Cultural són una sèrie de mapes de la Diputació de Barcelona fets municipi a municipi i que pretenen llistar i recopilar tota la informació del poble en un sol lloc. En ells s’hi poden trobar elements arquitectònics, patrimoni arqueològic, elements patrimonials d’art remarcables, edificis importants… Així com també patrimoni immaterial com ara festivitats, tradició oral, danses, cançons, arxius, etc.

La llista també compta amb una versió privada amb tots aquells elements privats, que s’han llistat però que no són visitables per pertànyer a algun particular.

Per aquest motiu és important la col·laboració de tothom per llistar el major número d’elements possibles, tan públics, privats com tradicionals.