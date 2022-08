S’inaugura l’exposició dels 40 anys de La Veu de l’Anoia

Aquest dilluns començava la Festa Major d’Igualada i un dels primers actes va ser la inauguració de l’exposició dels 40 anys de La Veu de l’Anoia, a la Sala de les Encavallades del Museu de la Pell d’Igualada. L’acte va comptar amb força assistència i una nodrida presència de les personalitats polítiques de la ciutat, entre els quals l’alcalde Marc Castells, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, i diversos regidors.

En l’exposició s’hi poden veure els objectes que s’han utilitzat per fer el diari al llarg d’aquests quaranta anys, com gravadores, ordinadors, màquines d’escriure, entre altres. També es poden consultar totes les edicions d’aquests 40 anys de trajectòria i un dels espais més entretinguts és un recorregut per les 40 portades més destacades dels més de 2.000 números que té La Veu.

En els parlaments d’inauguració, la directora de La Veu, Pia Prat, va donar les gràcies a tots aquells que han fet possible que s’arribi a aquesta xifra i va defensar un periodisme lliure de pressions. Per la seva banda, l’alcalde Marc Castells, va felicitar a La Veu per aquest aniversari i va destacar que tot i els entrebancs de tots aquests anys i les dificultats, que van arribar a posar la publicació en perill, aquests s’hagin pogut superar i avui en dia La Veu gaudeixi de molt bona salut.

L’acte va finalitzar amb un petit refrigeri, que va permetre als assistents repassar els 40 anys d’història de la publicació. L’exposició estarà oberta fins el 22 de setembre.