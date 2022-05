“Silence va de Catalunya al món i és líder de vendes al mercat europeu”

Entrevista a Albert Albert Corcelles, corresponsable de Silence Igualada

Tinc 40 anys. Vaig néixer i visc a Igualada. Casat i amb 2 fills, el Jordi i la Laia. Diplomat en ciències empresarials i un màster en administració i direcció d’empreses. Soc d’aquelles persones que ens apassiona compartir moments amb la família i els amics.

A partir d’aquest mes de juny tindreu les motos Silence al vostre concessionari. Per què aposteu per aquesta marca?

Sí, el proper 9 de juny a les 6 de la tarda fem la inauguració del nou concessionari Silence Igualada. Ha estat molt fàcil apostar per aquest marca, ja que fabriquen scooters 100% elèctriques, que no generen emissions a l’atmosfera i són líders en mobilitat urbana ecològica. A més, fabrica i dissenya 100% a Catalunya, així que teníem molt clar que hi havíem d’apostar. En definitiva, creiem que amb Silence fem un pas endavant amb la mobilitat sostenible a la nostra ciutat.

A vegades només pensem en la contaminació de gasos, però aquestes motos també redueixen la contaminació acústica, no?

Exacte, sempre que pensem en els vehicles electrificats pensem en les emissions de gasos, però realment també es redueix molt la contaminació acústica. De fet animem a tothom a provar aquestes scooters elèctriques, perquè és una experiència única. És molt silenciós, confortable, còmode i molt agradable de conduir. Tecnològicament són molt novedoses i respecten aquesta acústica que pràcticament és zero i que fa que sigui un plaer conduir-les.

Quin tipus de motos hi tindreu?

Silence té al mercat quatre models d’scooters, totes 100% elèctriques. Pròximament també trauran els nanocars, un cotxe biplaça totalment elèctric. Les sèries de motos van adreçades a particulars, amb dissenys molt atractius i amb diferents potències. També hi ha la S02 que també està pensada per a les empreses.

Es tracta d’una marca catalana, a més, oi?

Sí, i com deia abans era un dels factors que ens va decidir a impulsar el nou concessionari a Igualada. El fet que tot el seu disseny i tecnologia es faci a Catalunya va ser un factor determinant. Silence va de Catalunya al món, és líder de vendes en vehicles elèctrics i el 2021 va assolir el 30% de tot el mercat europeu.

El mercat de vehicles elèctrics, a quin ritme està creixent? Creixerà més ràpid en els propers anys?

Realment el creixement d’aquest mercat és molt important. Cada any creix un 50%. Per fer-nos una idea, si ajuntem ciclomotors i motocicletes elèctriques, el total de vendes del 2018 eren unes 47.000 unitats, mentre que al 2021 ja n’eren unes 96.000. El que s’espera fins el 2025 és que el creixement arribi a unes 400.000 unitats, és un mercat clarament en expansió.

Silence també fabrica les seves pròpies bateries. Quin valor afegit dona això a aquesta marca?

Sí, és l’única planta de producció europea que fabrica els seus propis vehicles elèctrics i també les seves bateries. Evidentment el valor afegit és enorme, perquè en qualsevol moment que es necessiti un canvi de bateria, que és un dels problemes més grans que ens podem trobar amb un vehicle elèctric, ells en coneixen tots els detalls. A més, ara et pots subscriure a la bateria, que vol dir que pots llogar la bateria i això redueix molt el preu d’adquisició de la moto i també permet que no quedi obsoleta. Silence s’adapta al canvi.

És una moto només per a ciutat o permet desplaçaments per anar, per exemple, a treballar entre pobles de l’Anoia?

Quan parlem de Silence, parlem de mobilitat urbana sostenible. Però això no implica que sigui exclusiu per una única ciutat. Tots els seus models tenen autonomia d’entre 100 i 150 km reals, això vol dir que, en el cas de l’Anoia, podem circular per tot arreu sense cap mena de problemes. A més amb les bateries amb estil “maleta” que tenen, ens permet extreure-la en qualsevol moment i qualsevol lloc per carregar-la quan ho necessitem. Per exemple, si me’n vaig a treballar, la puc portar amb mi i carregar-la, tant a casa o on sigui. La càrrega del 100% de la bateria tarda entre 4 i 5 hores però el bo és que es pot fer a través d’un endoll domèstic, dels que podem trobar en qualsevol lloc.

De moment només tindreu motos de Silence al concessionari? Per què fan cotxes també, no?

De moment només tenim les scooters, sí. Però tots estem esperant, companyia inclosa, que a finals d’any surti el nanocar del qual parlàvem abans.

Un dels obstacles actualment en la compra de vehicles elèctrics és el seu cost. Amb Silence també passa o el fet que facin les seves bateries els abarateix?

Amb Silence pots comprar l’scooter junt amb la bateria, però si ho prefereixes pots comprar només l’scooter i de la bateria se n’ocupa Silence, a través d’un sistema de pagament de subscripció mensual que pagues segons l’ús i quilometratge que es faci d’aquesta bateria. És com un lloguer i això fa que es pugui comprar la moto per un preu inferior fins i tot a una de gasolina. La S01, que és la més venuda, estaríem parlant de 2.750 euros d’adquisició de la moto, més el lloguer de la bateria, que estem parlant d’uns 15 euros mensuals.