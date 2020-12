Signat el Conveni del Metall de Barcelona 2020-2021

Fa pocs dies, els sindicats CCOO d’Indústria i UGT-FICA de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) han signat el Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020 i 2021, en els termes del principi d’acord assolit el passat 25 de novembre. Es tracta d’un acord que garanteix l’estabilitat del sector en un moment d’incertesa derivada de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19. El sector del metall és un dels més punters a l’Anoia.

Aquest any, la negociació col·lectiva dels convenis sectorials s’ha vist plenament marcada per la situació de crisi i incertesa derivada de la pandèmia de coronavirus. En aquest escenari, i fent un exercici de responsabilitat per garantir l’estabilitat de les empreses i de les persones que treballen al sector, la patronal UPM i els sindicats CCOO i UGT van arribar a un acord sobre el Conveni del metall de la província de Barcelona, que han signat definitivament aquest matí.

Es tracta d’un acord molt important, tant per a les empreses com pel nombre de persones a les quals dona cobertura (més de 168.000), com pel fet que serveix de referència per a d’altres sectors. A més, amb aquest conveni es pretén garantir la competitivitat de les empreses, així com els drets de les treballadores i treballadors del sector en un moment especialment difícil.

En matèria econòmica, el conveni signat estableix per al 2020 les mateixes taules salarials de 2019, però preveu que es meritarà un pagament únic per a cada grup professional durant el mes de desembre de 2020 que resultarà d’aplicar un increment del 0,8 % a la columna número 3 de l’annex 1 de les taules de 2019. Per a l’any 2021, el conveni preveu un increment salarial del 2 % sobre les taules i annexos salarials de 2019 en tots els conceptes salarials (corresponent al 0,8 % per a l’any 2020 i l’1,2 % per a l’any 2021). També s’ha acordat que no hi haurà ni compensació ni absorció dels increments salarials.

Es manté la jornada laboral en 1.750 hores i per al 2021 es prorroga la clàusula addicional 2a, que estableix 8 hores de lliure disposició. El conveni signat també esgrimeix durant el 2021 la creació de comissions de treball sobre plans industrials, manteniment i garantia de l’ocupació, teletreball, desconnexió digital i registre de jornada.